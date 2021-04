Visa e myPos insieme: il kit che rivoluziona i pagamenti

Piccolo, leggero, conveniente e sorprendentemente funzionale: in collaborazione con VISA nasce myPOS Go, ideale per commercianti, agenti e provider di servizi sempre in viaggio, aziende di trasporti e rappresentanti commerciali in movimento. Fino al 12 maggio, è possibile acquistare il Terminale con una VISA Business Gratuita al prezzo di 29,00€.

Collaborazione tra myPOS e VISA

Prende il via una nuova collaborazione tra la fintech europea myPOS e la società internazionale di soluzioni tecnologiche per i pagamenti VISA con l'obiettivo di potenziare le possibilità di accettare pagamenti con carta da parte delle PMI italiane. L'iniziativa prevede un'offerta per uno dei terminali POS più versatili della vasta proposta, il myPOS Go: a soli 29 euro con spedizione gratuita inclusa, gli esercenti risparmieranno in media 10 euro per le spese di spedizione. Approfittando dell'offerta, gli esercenti riceveranno anche una carta business Visa gratuita inclusa nel pacchetto e potranno usufruire di tutti i vantaggi a valore aggiunto dedicati ai clienti myPOS inclusa la possibilità di usufruire dell’accredito della disponibilità immediata dei fondi ricevuti e di accettare pagamenti online. Il periodo della campagna va dal 12 aprile al 12 maggio 2021.

Cos'è myPOS Go

Il dispositivo myPOS Go è compatto e multifunzionale: è un POS portatile con una porta di lettura per carte contactless e dispositivi Smart, un lettore bidirezionale di bande magnetiche e altro ancora. L'acquisto del dispositivo Go è consigliabile per gli esercenti che amano le soluzioni di pagamento leggere e di formato tascabile, con un prezzo accessibile. Questo mini POS per il pagamento mobile non fa uso di materiali di consumo, perché non utilizza la carta: emette, invece ricevute elettroniche che possono essere inviate ai clienti tramite e-mail ed SMS. Offre una connessione permanente grazie alla Sim multi roaming gratuita ed è per questo un dispositivo affidabile per la maggior parte delle attività.

Il pacchetto myPOS

Dopo la registrazione gratuita, i pagamenti che passano attraverso il dispositivo vengono regolati istantaneamente sul tuo conto myPOS. Puoi tracciare ogni pagamento direttamente sul tuo telefono cellulare con la myPOS Mobile App. Come tutti gli altri nostri prodotti, offre anche funzioni per la richiesta e il rimborso di pagamenti e per il top-up di dispositivi mobile. La funzione Modalità multi-operatore e tipping consente di monitorare i dipendenti senza problemi e di produrre report per le mance. Prima dell'acquisto, dai un'occhiata anche agli altri dispositivi POS portatili inclusi nell'offerta.

Perché scegliere myPOS Go?

Sono almeno sei le ragioni per poter scegliere questo nuovo ed innovativo servizio messo a disposizione dall'azienda: il POS è ecocompatibile e senza impiego di carta; Pagamenti contactless, Chip&pin e Magstripe; Batteria potente; Coloratissimo display LCD; Telaio robusto ma leggero; Tastierino durevole. Insomma, un vero concentrato di tecnologia 2.0.

"Esigenze ed innovazioni per soddisfare gli italiani"

" MyPOS ha sempre cercato di soddisfare le esigenze degli esercenti italiani, a maggior ragione durante la crisi del Covid-19, quando queste sono cambiate. Nell'ultimo anno abbiamo lanciato molte innovazioni, tra cui la soluzione SoftPOS myPOS Glass, che trasforma uno smartphone Android in un terminale POS, così come i pagamenti con codice QR in aggiunta alle soluzioni consolidate per i pagamenti online – tramite link di pagamento e checkout online. Abbiamo anche aderito con entusiasmo a importanti iniziative governative come Bonus POS e Cashback ”, afferma Massimo Terreni, CEO di myPOS Italy. “ Il myPOS Go, tuttavia, rimane la soluzione più accessibile e tradizionale per accettare pagamenti con carta per i piccoli esercenti, e ora, con il supporto di Visa, rendiamo la nostra offerta ancora più irresistibile. La carta Visa gratuita e l’accredito con disponibilità istantanea dei fondi ricevuti sono vantaggi che certamente ci distinguono da tutti gli altri sul mercato ", aggiunge Roberto Agrò, store manager del negozio myPOS a Milano in Corso Europa 11.

Cosa dicono i clienti

" Utilizziamo myPOS dal 2017: ci aiuta a risolvere le nostre sfide di pagamento fornendoci uno strumento eccellente per tutti i pagamenti sia in negozio fisico grazie ai quattro terminali, sia online nel nostro sito ", commenta Giuseppe Dordoni, proprietario della panetteria e pasticceria "La maison Dordoni". " È un servizio ottimo ed e veramente conveniente per chi lo utilizza ", commenta il signor Giuseppe che ha dato il massimo delle stelle, 5 su 5 con giudizio Eccellente. " Da quando sto usando my pos mi trovo benissimo e riesco a fornire un servizio comodo e veloce ai miei clienti ", scrive invece il signor Emilio. " È un servizio fantastico, hai subito la disponibilità e sai subito i tuoi costo sul incasso e prelievo. Ottimo!!!!!!! ", scrive Antonino con tanti punti esclamativi a voler rimarcare, ancora una volta, l'eccellenza di questo servizio. Questi sono soltanto alcuni degli ultimi commenti degli utenti che hanno acquistato myPos e lo utilizzano quotidianamente.

Alcune FAQ

Tra le domande più frequenti (che potrete consultare cliccando qui) dei consumatori ne abbiamo selezionate alcune:

- Dopo un acquisto, quanto rapidamente posso vedere il pagamento sul mio IBAN? Subito. Si tratta di un pagamento istantaneo. L'elaborazione richiede pochi secondi.

- Che tipo di ricevuta posso emettere per un cliente con un terminale POS che non usa carta? Si possono emettere le cosiddette "ricevute elettroniche". Vengono inviate al cliente per e-mail o via SMS tramite il dispositivo, su sua esplicita richiesta. È sufficiente immettere l'indirizzo e-mail o il numero di telefono del cliente e inviare la ricevuta elettronica.

- Posso inviare i pagamenti dal terminale POS al mio conto bancario? Per usare myPOS, non è necessario disporre di un conto bancario. Tutti i pagamenti vengono regolati istantaneamente sul tuo conto esercente myPOS multivaluta. In seguito, puoi trasferire gli importi sul conto bancario che preferisci o usare la carta myPOS Business VISA da noi fornita per gestire le spese aziendali.

- Come posso accettare pagamenti effettuati con il telefono cellulare dai clienti? Per accettare i pagamenti, il dispositivo utilizza la tecnologia NFC (Near Field Communication). Tutte le carte e i dispositivi (inclusi i cellulari con un e-wallet installato) sono in grado di collegarsi per un pagamento. È sufficiente avvicinare il dispositivo con e-wallet al terminale.