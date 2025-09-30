Rinnovato l'accordo tra Associated Press e LaPresse

Accordo di collaborazione fino al 2029. Associated Press e LaPresse hanno firmato il rinnovo di impegno condiviso. “Lieti di proseguire la nostra collaborazione pluriennale con LaPresse, che condivide con Ap l’impegno per un giornalismo indipendente, imparziale e basato sui fatti”, dichiara la numero uno di Ap Daisy Veerasingham. “Ap e LaPresse lavorano fianco a fianco da oltre 20 anni per garantire al pubblico di tutto il mondo l’accesso a un’informazione fondata sui fatti. Attendiamo con entusiasmo il prossimo capitolo di questa importante collaborazione”. Secondo l'accordo, LaPresse rimane distributore esclusivo di Ap in Italia e in Spagna, mentre Ap continuerà a diffondere i contenuti di LaPresse attraverso i propri canali globali.

Marco Maria Durante, presidente di LaPresse, ha spiegato di essere “onorato di proseguire la collaborazione" raccontando che questa partnership è nata "nel gennaio 2007 e si inserisce in oltre 22 anni di cooperazione reciproca - continua - Ap è sempre stata molto più di un fornitore o un cliente: è un vero partner. Insieme abbiamo condiviso idee, lavorato su gare pubbliche e intendiamo continuare a partecipare a bandi futuri in Italia e in Europa. Ap è parte integrante della nostra storia e della nostra identità, una storia iniziata nel 1938 con Publifoto Notizie e proseguita nel 1994 con la fondazione di LaPresse S.p.A.". Il vertice di LP ha fatto sapere che l'accordo "guarda al futuro, con l’obiettivo di affrontare insieme nuove sfide. Abbiamo esteso la distribuzione esclusiva dei contenuti Ap alla Spagna e collaborato in Portogallo e in Sud America per massimizzare le opportunità di ricavo". Poi il passaggio sui mercati italiano e spagnolo: "Stanno registrando una notevole crescita.