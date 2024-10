Android 15, primi problemi col crash di Instagram

Ascolta ora 00:00 00:00

A poche ore dall'esordio di Android 15, messo a disposizione per il download da Google dalla giornata dello scorso martedì 15 ottobre, iniziano già ad essere segnalati i primi problemi di compatibilità: nello specifico, numerosi utenti hanno lamentato un malfunzionamento della app di Instagram, divenuta pressoché inutilizzabile.

Il bug dell'OS ha reso impossibile sia caricare in modo corretto le Storie che passare da una Storia a un'altra, ma non solo: l'app targata Meta tende infatti a bloccarsi e a chiudersi da sola in modo casuale e senza un'apparente motivazione. Un problema che ha fatto storcere il naso a tanti possessori di dispositivi già dotati di Android 15, i quali hanno intasato i forum e Reddit per condividere la propria esperienza e cercare qualcuno in grado di fornire eventualmente una soluzione alternativa.

L'elemento che pare accomunare i casi di malfunzionamento è la versione di Instagram colpita dal bug, vale a dire la 352.1.0.41.100, ma solo ed esclusivamente per tutti coloro che hanno effettuato l'upload del sistema operativo targato Google. Una situazione che ha messo in allarme anche gli sviluppatori di Meta, al lavoro con l'obiettivo di rendere presto disponibile per tutti un nuovo aggiornamento. Ma non c'è proprio modo di mettere temporaneamente una pezza al problema?

Per fortuna dei numerosissimi utenti che hanno segnalato il malfunzionamento esiste una soluzione, comunque non consigliata e non alla portata di tutti. Si può, infatti, effettuare il download della versione aggiornata di Instagram, la 353.1.0.47.90, ma non attraverso il Google Play Store come da prassi, visto che essa non è ancora disponibile per tutti. L'unica maniera in cui procedere è quella di effettuare il sideload della app aggiornata, una procedura non consigliata da Google in quanto potenzialmente rischiosa visto che si parla di un download da un app store diverso da quelli autorizzati.

Qualche utente che lavora su Instagram ha deciso di correre il rischio, percorrendo l'unica via al momento disponibile per ovviare al problema.

Nel caso in cui non si voglia effettuare il sideload, o non si abbiano le minime competenze per farlo, è necessario attendere che l'aggiornamento di Instagram sia reso disponibile per tutti gli utenti Android, dal momento che accedere al social e utilizzarlo in modo corretto è impossibile. Vista la gravità del problema, essendo Instagram una delle app più diffuse e apprezzate, sia Google che Meta sono già al lavoro per accorciare i tempi della release.