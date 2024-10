"Condividi la tua unità del profilo". La nuova funzione di Instagram: cosa significa questo messaggio

Ascolta ora 00:00 00:00

Le nuove schede di profilo sono pronte a sbarcare su Instagram e già nelle scorse ore hanno iniziato ad essere a disposizione dei milioni di utenti del celebre social network diffusi in tutto il mondo.

Segnalate per la prima volta in assoluto durante la scorsa estate, quando la fase di sperimentazione era ancora in pieno corso di svolgimento, per loro è ufficialmente arrivato il momento del rilascio. Ad annunciare l'importante novità, studiata dai programmatori con l'obiettivo di rendere la condivisione dei profili più stimolante in quanto ricca di informazioni e dettagli, sono stati i profili social ufficiali di Meta e di Instagram. "Ecco come ci si sente a farsi nuovi amici e poi a seguirli su Instagram. Potrete trovarvi ancora più rapidamente grazie alle nuove schede profilo" , si legge sul post con cui il colosso di Menlo Park ha anticipato il rilascio della nuova funzione.

Il team di sviluppo di Instagram ha realizzato le schede di profilo progettandole come dei veri e propri biglietti da visita digitali. Esse si compongono, infatti di un fronte e di un retro: da un lato è presente un Qr Code personalizzabile con l'handle alla pagina dell'utente, mentre dall'altra vengono riportate le informazioni più importanti del profilo, a partire dalla foto fino ad arrivare ai dettagli indicati nella biografia, ai link e alla musica di sottofondo.

Gli utenti hanno comunque la possibilità di intervenire sulla propria scheda di profilo per personalizzarla e renderla unica: è possibile, ad esempio, impostare un'immagine di sfondo alla propria foto da associare al "biglietto da visita digitale" oppure anche inserire il link ai brani musicali preferiti. Le schede sono state pensate dagli sviluppatori di Instagram sia per agevolare e rendere piacevole la condivisione dell'account, da oggi più ricca di dettagli, che per fornire ai content creators uno strumento comodo per condividere in modo rapido le informazioni del proprio profilo con collaboratori o aziende.

Per poter personalizzare la propria scheda è sufficiente accedervi aprendo l'account Instagram e selezionando la funzione "Condividi profilo": una volta fatto ciò è sufficiente cliccare sull'icona con la matita in alto a destra, che consente di effettuare le modifiche desiderate, anche nella pagina del codice Qr.

In basso, invece, si trova una serie di opzioni di condivisione a disposizione dell'utente, vale a dire "Condividi", "Copia link", "Scarica", "Aggiungi alla storia", "WhatsApp", "Sms", "Snapchat", "Threads", "Messenger", "Facebook" e "X".