Apple, dall'intelligenza artificiale alla calligrafia: tutte le novità annunciate

Anche Apple evolve in direzione dell'intelligenza artificiale: è stata questa una delle tematiche principali del Keynote in streaming mondiale della Mela che si è svolta a Cupertino, in California, con il Ceo Tim Cook che ha parlato di " salto evolutivo ", una nuova era tecnologica con Apple Intelligence. L’azienda ha presentato anche numerose altre novità tra le quali l'accesso a ChatGPT di OpenAI quando viene utilizzata Siri ma soltanto se l'impostazione viene scelta dall'utente. Le nuove versioni per sviluppatori del software saranno rilasciate a iniziare da lunedì 17 giugno prima che sia disponibile in anteprima pubblica dal mese prossimo: le versioni finali del nuovo software saranno lanciate per tutti gli utenti il prossimo autunno.

Come funziona Apple Intelligence

Tra le prime cose venute a galla, la nuova intelligenza artificiale riuscirà a raggruppare le mail a patto che arrivino dallo stesso team ma riusciranno anche a sintetizzarne il contenuto così da avere subito un colpo d'occhio sulle cose principali invece di leggere il testo per intero se si va di fretta. Stesso discorso sui messaggi più importanti che in automatico avranno un "alert". In questo modo si va incontro all'esigenza di migliaia se non milioni di persone in tutto il mondo che ogni giorno si trovano decine e decine di mail.

La nuova Apple Intelligence sarà anche in grado di personalizzare foto, crearne di nuove con le immagini proprie, di amici o di parenti da mostrare in modalità scherzo come fossero un fumetto o super eroe. Un'altra grande novità sarà rappresentata da Genmoji sui messaggi: in pratica verranno prodotte emoji in automatico in base alle parole più importanti contenute all'interno della chat.

Come funziona iOS 18

Il nuovo iOS 18 di Apple aumenta enormemente la privacy bloccando alcune app che potranno essere operative soltanto con il riconoscimento facciale, il touch con le dita delle mani del proprietario o con la classica password: in questo modo saranno più al sicuro le app che danno accesso al proprio conto bancario, ad esempio, ma le app possono anche essere nascoste se il telefonino venga smarrito o rubato. Importanti novità quando il nostro dispositivo non avrà rete o se manca una connessione Wi-Fi: sarà comunque possibile inviare messaggi via satellite che arriveranno al destinatario.

Italia "esclusa" da Pro Vision

Il visore di ultima generazione di Apple Vision Pro Os 2 arriverà in altri otto Paesi, oltre agli Stati Uniti, ma tra questi non figura l'Italia. Tim Cook annunciando le novità e gli aggiornamenti tra le quali la possibilità di poter gestire al meglio le foto in archivio, ha spiegato che dal prossimo 28 giugno si potrà acquistare anche in Cina, Giappone e Singapore e dal 12 luglio anche in Australia, Canada, Francia, Germania, Gran Bretagna.

La "calligrafia" su iPad

Nel mondo digitale ormai abbiamo perso l'abitudine di scrivere come quando prendiamo appunti con una penna su un foglio di carta: più o meno la stessa cosa, però, sarà disponibile su iPadOS 18 con un aggiornamento chiamato "Smart Script" che permetterà di scrivere sull'iPad grazie alla calligrafia. L'opzione sarà utilizzate soprattutto per quei documenti che necessitano di essere il più possibile in formato "cartaceo" ma tutto questo avverrà tramite la tecnologia. Un software con l'intelligenza artificiale eliminerà gli errori quando si scrive velocemente o si commettono refusi per ottimizzare i tempi.

Sarà sempre il tuo stile ma apparirà più morbido, chiaro e leggibile

", ha spiegato un dipendente di Apple. Anche con il copia-incolla agli utenti sembrerà di aver scritto a mano perché sullo schermo apparirà la propria calligrafia.