Arriva iOS 17.2: cosa cambia con l’aggiornamento Apple

Nelle ultime ore, Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per i suoi dispositivi, iPhone e iPad, iOS 17.2: da Cupertino gli sviluppatori spiegano che potranno fare il download dagli iPhone Xs in poi mentre per iPad quelli compatibili sono i Pro da 12,9 pollici di seconda generazione e successivi, iPad Pro da 10,5 pollici, iPad Pro da 11 pollici di prima generazione e successivi. Sono inclusi anche tutti gli iPad Air di terza generazione e successivi, gli iPad di sesta generazione e successivi e gli iPad mini qdi uinta generazione e quelle successive.

Cos'è Diario

La prima importante novità che riguarda l'aggiornamento è l'introduzione del Diario, " un modo nuovo per riflettere sui momenti importanti della vita e conservare i tuoi ricordi ". Nel dettaglio, questo significa che si potranno annotare piccoli e grandi momenti, quotidiani e non, " per praticare la gratitudine e migliorare il benessere mentale ". Una volta entrati in questa nuova app, si potranno raggruppare tutte le esperienze per data, foto, allenamenti e numerosi altri momenti vissuti che si aggiungeranno progressivamente alle annotazioni. Grazie ai filtri si potranno recuperare velocemente le annotazioni con segnalibri o allegati: le notifiche programmate aiuteranno gli utenti a ricordarsi di annotare qualcosa in un determinato momento della giornata fungendo, così, da promemoria con le impostazioni scelte prima. Il Diario sarà protetto grazie al Touch Id e Face Id così da rimanere lontano da occhi indiscreti e la sincronizzazione su iCloud manterrà al sicuro tutte le annotazioni grazie alla crittografia.

Le altre novità

Con iOS 17.2 ecco il "Tasto Azione" che abbina l'app Traduci (ma soltanto su iPhone 15 e 15 Pro) consentendo di tradurre al volo una frase oppure iniziare una conversazione in una lingua straniera. Novità anche sulla fotocamera: i video spaziali consentiranno la registrazione di filmani su iPhone 15 e 15 Pro Max che potranno essere rivisti e rivissuti in 3D su chi avrà un Apple Vision Pro. Novità anche per i Messaggi che, con una freccia, potranno scorrere velocemente fino ad arrivare al primo messaggio non letto: è stata introdotto la possibilità di aggiungere adesivi ai fumetti e gli aggiornamenti sulle memojii possono regolare la forma del corpo. Miglioramenti anche sull'app Meteo con nuovi widget che consentiranno di scegliere varie opzioni sulle precipitazioni, le condizioni di pioggia o neve per i dieci giorni successivi mentre la mappa del vento aiuterà, con un colpo d'occhio, di visualizzare al meglio la direzione delle raffiche con una mappa animata per le 24 ore successive.

Infine, migliorìe sono state apportate ad AirDrop con opzioni estese per la condivisione dei contatti e la possibilità di condividere carte d'imbarco, biglietti del cinema e numerose altre opzioni soltanto avvicinando i due dispositivi. Con "Brani preferiti" su Apple Music si possono ritrovare più velocemente le canzoni preferite e, tra gli altri, un nuovo widget con l'orologio digitale consentirà di tenere sott'occhio l'orario quando si è sulla schermata Home o se il dispositivo è in StandBy.