Nuovi tasti e funzioni: cosa sta per cambiare su WhatsApp

Novità presto in arrivo per i milioni di utenti di WhatsApp diffusi in tutto il mondo: la versione Beta 2.23.26.13 per Android della celebre app propone infatti l'introduzione di alcuni miglioramenti, tra cui, solo per citarne uno, l'interfaccia grafica che consentirà di gestire in modo più semplice e intuitivo gli aggiornamenti di stato.

Il recente lavoro di perfezionamento svolto dal team di sviluppo del programma ha quindi portato in dote nella versione Beta 2.23.26.13 destinata a dispositivi elettronici gestiti da Android una serie di modifiche mirate a eliminare dei bug esistenti e ad aggiungere delle funzioni completamente nuove.

Si parte, come anticipato, da uno specifico miglioramento finalizzato a perfezionare l'interfaccia utente per quanto concerne l'intestazione degli aggiornamenti di stato. Dopo avere provveduto a installare questa specifica versione Beta di WhatsApp, gli utenti Android hanno segnalato l'aggiunta di due nuovi pulsanti a loro disposizione, uno contraddistinto da una fotocamera, l'altro invece a forma di matita. Si tratta, in sostanza, di due "scorciatoie" che consentono ai fruitori della celebre app di messaggistica istantanea di tagliare i tempi necessari a condividere immagini, video o gif animate e testo coi contatti presenti all'interno della propria rubrica.

L'obiettivo dei programmatori è chiaramente quello di rendere ancora più rapido e intuitivo il processo di condivisione degli aggiornamenti di stato. Per il momento gli unici ad aver potuto beneficiare della novità introdotta dal team di sviluppo di WhatsApp sono i beta tester dotati di apparecchi elettronici Android, e non è dato sapere se verranno apportate ulteriori modifiche prima del rilascio ufficiale dell'aggiornamento.

Chi fosse interessato a testare in anteprima le novità introdotte nella applicazione per Android può sempre registrarsi al programma "beta" tramite il Google Play Store: oltre che provare le modifiche in uscita, sarà possibile anche fornire la propria opinione e rilasciare un feedback agli sviluppatori del programma. Nel caso in cui il portale risulti irraggiungibile o non ci si voglia iscrivere al programma beta "ufficiale" di WhatsApp si può scaricare manualmente il file Apk della versione beta interessata, come ad esempio la più recente 2.23.26.13 per Android, dal sito "Apk Mirror", un portale online affidabile per i download. Anche in questo modo sarà possibile installare e testare le nuove versioni sperimentali in anteprima.