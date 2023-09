Avatar 3D per le videochiamate: la novità in arrivo su WhatsApp

Fino ad ora gli avatar 3D su WhatsApp potevano essere utilizzati esclusivamente per creare la propria foto profilo o un pacchetto di adesivi personalizzati esclusivi. Con le novità presto in arrivo e a disposizione di tutti, sarà possibile fare altrettanto anche nel corso di una videochiamata. Qualora non si volesse comparire dinanzi alla videocamera per questioni di privacy o timidezza, oppure nel caso si ritenesse di non essere presentabili in quello specifico momento, ci si potrà far sostituire senza problemi da un avatar 3D. Al momento si tratta di un'innovazione in fase di test, ma grazie agli esperti di WaBetaInfo è già possibile ottenere qualche informazione in più circa il suo funzionamento e le modalità di interazione con la nuova interfaccia della app.

Richiamare la funzione relativa all'utilizzo dell'avatar 3D sarà semplice e intuitivo: basterà deselezionare l'opzione "Fotocamera" per passare alla nuova modalità con una semplice spunta. L'introduzione dell'immagine personalizzata 3D era stata effettuata nel mese di giugno dello scorso anno e aveva fin da subito riscosso un discreto successo tra gli utenti. Rimaneva, tuttavia, il limite di non poter utilizzare il medesimo avatar anche per le videochiamate: gli sviluppatori hanno deciso di porre rimedio alla situazione, sviluppando questa nuova funzione e facendola testare. Secondo alcune indiscrezioni filtrate da chi ha avuto accesso alle informazioni sulla sperimentazione, il pulsante per potere attivare la funzione di disporre del proprio avatar 3D comparirà direttamente al di sotto dell'anteprima della videochiamata, disabilitando al contempo, se attivata, la fotocamera del telefono cellulare. È possibile che l'immagine di profilo selezionata sia la medesima per tutte le funzioni rese disponibili dalla celebre app di messaggistica istantanea.