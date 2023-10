Colazione come al bar: macchine da caffè, montalatte e capsule in offerta su Amazon

Quando si ama il caffè, si fanno scorte e si cercano sempre le ultime macchine o la moka perfetta per le proprie esigenze. Con il Prime Day di Amazon ci sono tante offerte dedicate a chi proprio non si sveglia se non ha la sua bevanda profumata, a chi scandisce la giornata con una buona tazzina di caffè e perfino a chi lo beve prima di andare a dormire. Qui di seguito alcuni consigli sugli ultimi prodotti da acquistare in offerta fino a stasera.

Macchine e accessori

Gaggia Viva Style

Quando la preparazione del caffè è una “questione di sentimento”, si potrebbe sentire la voglia di realizzare la bevanda in diversi modi, per esempio con il macinato o con le cialde. E c’è una macchina che consente di farlo: si tratta del modello Viva Style di Gaggia che permette di realizzare fino a due tazze di caffè alla volta manualmente e si può scegliere se usare i chicchi macinati o le cialde. È di semplice utilizzo e possiede un vassoio raccoglitore rimovibile oltre ad essere semplice da pulire.

DeLonghi

Caffè o cappuccino? E perché non entrambi? Con la macchina da caffè espresso e cappuccino DeLonghi, che funziona anche questa sia con la polvere sia con le cialde ogni desiderio si avvera. È molto semplice da usare e da pulire, grazie al serbatoio d’acqua estraibile. In più è dotata di ripiano scaldatazze.

Bialetti Moka Express

C’è chi proprio non si adatta al fascino della modernità: ma quando si parla di caffè non c’è mai un torto, c’è solo il proprio gusto personale. E quindi la Bialetti Moka Express da 2 tazze è un must have per tutte le persone che non rinunciano al romanticismo della caffettiera classica da fornello a gas. È fatta in alluminio e ha un manico che impedisce di scottarsi. Esteticamente ha uno stile vintage, anche grazie al logo con l’omino con i baffi impresso su.

PowerLix Milk Pro

Per chi ama il caffè macchiato, il cappuccino, il caffè in ghiaccio con latte di mandorla e così via, esiste un frullino elettrico montalatte che può fare al caso proprio, ovvero il PowerLix Milk Pro. Possiede un supporto in acciaio inossidabile, è molto potente e permette di ottenere una schiuma ricca e densa. Non è rumoroso e si pulisce facilmente.

Tognana Art & Pepper

Per consumare il caffè ci vuole sempre un pizzico di allegria. E le tazzine Tognana Art & Pepper sono coloratissime per consentire di iniziare la giornata con un buon caffè e il piede giusto. Nella confezione sono contenute 12 tazzine e 12 piattini di colore diverso: rosso, arancio, giallo, verde, azzurro e blu.

Capsule

Nescafè Dolce Gusto

È una confezione da 96 capsule originali per il cappuccino Nescafè Dolce Gusto, naturalmente da utilizzare con macchinetta Nespresso. Ottime per fare scorta.

Caffè Vergnano Èspresso 1882

La confezione di Caffè Vergnano Èspresso 1882 contiene 100 capsule compostabili e compatibili con macchinetta Nespresso. Assicurano un gusto forte e cremoso.

Caffè Borbone Don Carlo

La confezione da 100 capsule Miscela Nera di Caffè Borbone Don Carlo contiene prodotti compatibili con macchinette Lavazza. E hanno tutte il profumo di Napoli.

Lavazza Espresso Point

Ancora una confezione da 100 capsule originali Crema & Aroma, stavolta, di Lavazza Expresso Point. Perfette per chi desidera una bevanda forte, spumosa, cremosa.

Caffè Illy Classico

Per chi ama il caffè in casa come al bar c’è la confezione da 100 capsule di Caffè Illy tostato Classico, che assicura un espresso morbido e vellutato. Le capsule sono compatibili con macchinetta Nespresso e sono fatte in alluminio.

Starbucks

Sono compatibili con macchinetta Nespresso le capsule targate Starbucks con gusti assortiti. La confezione contiene 80 capsule con gli aromi Starbucks blonde espresso roast, Colombia, Pink Place roast, House blend mélange maison, Caffè Verona, Espresso roast, Decaf Espresso roast e Sumatra.

