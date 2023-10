Orologi e gioielli da regalare: i brand luxury più amati in sconto

Lusso, eleganza e design, ecco tutti i prodotti dei brand più amati e ambiti per i Prime Day di Amazon. Dagli orologi più tecnologici ai gioielli più raffinati, da sfoggiare durante gli eventi più importanti o con i look più casual. Un'occasione imperdibile per chi punta a creare uno stile distintivo e di grande impatto.

L'occasione è davvero ghiotta e permette di acquistare articoli di tendenza dei brand più noti, sfruttando sconti davvero impareggiabili, fino al 40% in meno. E allora cosa aspettate a sfogliare tutte le occasioni del momento, intercettando così l'articolo luxury di puro design perfetto per rifinire il vostro look.

Orologi

Orologio da donna di Emporio Armani

È per lei l'elegante orlogio di Emporio Armani in acciaio inossidabile e cinturino in pelle blu, impreziosito da un quadrante in madre perla e dettagli luminosi, protetto da una raffinata custodia. Perfetto quale tocco finale per un look glamour.

Orologio color cipria di Michael Kors

Delicato e di grande pregio, l'orologio con cinturino in pelle cipria Pyper di Michael Kors è disponibile in tonalità oro rosa. Venduto nella gift box d'ordinanza è un accessorio di grande pregio, ideale per un outfit giovane e romantico.

Orologio con quadrante con cristalli di Breil

Classico ed elegante è l'orologio di Breil in acciaio lucido con chiusura driver e con quadrante bianco impreziosito da raffinati punti luce. Stile minimal ma di lusso, è un articolo perfetto per tutte le occasioni.

Smartwatch di Fossil

Gen 6 di Fossil è lo smartwatch da uomo di ultima generazione, con Wear OS by Google, display sempre attivo e la possibilità di personalizzare il quadrante. Perfetto per monitorare le attività legate al benessere e al fitness ma anche per gestire le attività pratiche del quotidiano come i pagamenti, i social, le chiamate e molto altro.

Orologio con cronografo di Diesel

Il cronografo da uomo di Diesel è un articolo elegante, funzionale, dinamico che vanta una cassa da 51 mm, una larghezza della banda 26 mm e un movimento al quarzo con display analogico. Nero con bracciale in tinta in acciaio inossidabile viene venduto all'interno di una custodia in linea dal look di forte impatto.

Gioielli

Orecchini eleganti di Swarovski

Sono della collezione Stone gli orecchini Swarovski dal look minimal ma di grande pregio, in metallo rodiato con pavé chiaro che sottolinea la luminosa linea a cerchio. Perfetti per completare ogni look e stile personale.

Collana con ciondolo effetto vintage di Fossil

Delicata e raffinata ecco la collana di Fossil dal look vintage ma di classe, con catenella in acciaio inossidabile e raffinati dettagli a forma di cuore in oro rosa e argento. Completa lo stile pulito la pratica chiusura a moschettone.

Breil collana da donna in acciaio lucido

La collana Savage collezione Cobra di Breil è realizzata in acciaio inossidabile lucido, di chiara ispirazione animalier con dettaglio centrale e che rimanda alla fisionomia di un serpente. La chiusura a moschettone completa la linea d'effetto di questo gioiello evocativo.

Orecchini cuore di Tommy Hilfiger

Un tocco di delicato romaticismo per questi orecchini a perno a forma di cuore di Tommy Hilfiger, con l'immancabile marchio del brand con bandierina smaltata riprodotta sugli stessi. Realizzati in acciaio inossidabile sono perfetti come completamento di ogni look.

Collana in argento placcato oro di Louisa Secret

Un girocollo di grande effetto quello di Louisa Secret realizzato in argento 925 placcato oro 14k, impreziosito dalla presenza di luminosi zirconi baguette. Per un'eleganza sobria ma mai banale, ideale per definire un look casual o impreziosire un outfit di classe.

