Chat perse su WhatsApp? Nessuna paura. Ecco come recuperarle

Nessun rischio di perdere una chat WhatsApp, magari cancellata per sbaglio. Esistono ben due procedure per recupetare una conversazione che riteniamo di aver eliminato oppure andata semplicemente persa nella confusione dei dati salvati sul nostro smartphone.

Chat che spariscono

Le soluzioni sono tante. Prima di pensare al peggio, ossia di aver cancallato la chat, è bene fare un controllo accurato. Può darsi, infatti, che la conversazione sia semplicemente stata spostata in archivio per errore, scomparendo così dalla lista principale delle chat.

Un'altra possibilità è quella del cambio del telefono, oppure, l'eliminazione. I rimedi, tuttavia, ci sono.

Prima procedura

Il metodo di recupero più semplice è quello relativo all'archivizione. Col caos di messaggi scambiati e ricevuti sui nostri dispositivi, non deve sorprendere se, per sbaglio, spostiamo una chat in archivio. Basta fare tap per errore su "Archivia", e tutto il contenuto scompare.

In questo caso recuperare la conversazione è davvero molto semplice, e richiede pochissimi passaggi. Basta cercare e accedere alla relativa sezione, premere "Estrai" e la chat tornerà al suo posto, insieme a tutte le altre.

Avremo così nuovamente a disposizione quella conversazione importante che ritenevamo di avere perduto. In realtà, non era stata affatto cancellata, ma solo spostata. Si tratta di una svista piuttosto comune, specie in un momento di disattenzione, e la soluzione, come abbiamo visto, è davvero elementare.

Seconda procedura

Le cose si complicano un po' quando invece abbiamo sostituito il cellulare, oppure eliminato la conversazione.

Se abbiamo cambiato il nostro smartphone e desideriamo recuperare una chat, con Android è possibile avere di nuovo la conversazione andando su "Impostazioni", poi su "Chat" e, infine, su "Backup delle chat". A questo punto sarà possibile procedere con la disinstallazione e la nuova installazione di WhatsApp, provvedendo a ripristinare ciò che era andato perso.

Stesso discorso per quanto riguarda l'errata cancellazione di una chat. Si tratta del solo e unico modo a disposizione per recuperare una conversazione eliminata senza volerlo. Ancora una volta, dunque, va seguita la medesima procedura: "Impostazioni", "Chat" e "Backup delle chat".

Chiaramente, più di recente verrà effettuato il backup, più recenti saranno di conseguenza le conversazioni recuperate.