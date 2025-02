WhatsApp cambia ancora: arriva una funzione attesa per foto e video

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli sviluppatori di Meta sono al lavoro per mettere a disposizione degli utenti WhatsApp una nuova funzione che consentirà loro di ampliare il ventaglio di possibilità di intervento e modifica sui file inviati tramite la celebre app di messaggistica istantanea anche dopo aver dato l'ok allo sharing. Si tratta di un'opzione da tempo richiesta, in grado di perfezionare ulteriormente le modalità di condivisione dei file multimediali, dato che sarà possibile effettuare correzioni o variazioni anche sulle didascalie scelte per gli album di foto e di video.

A individuare in anteprima questa funzionalità e a diffondere la notizia sul web sono stati, come spesso accade in questi casi, gli esperti di WaBetaInfo. La feature è inserita all'interno della più recente versione Beta 2.25.3.12 di WhatsApp dedicata a dispositivi Android, e permette ai fruitori dell'app di messaggistica istantanea di migliorare la gestione delle didascalie degli album contenenti file multimediali che si sceglie di condividere in chat. Ebbene, grazie a un prossimo aggiornamento si potranno effettuare modifiche sulla didascalia entro e non oltre i 15 minuti dall'invio.

Ad ora è infatti possibile intervenire dopo l'ok esclusivamente su un messaggio oppure sulla didascalia di un singolo media, per cui in effetti mancava ancora questa opzione, e questo perché, in sostanza, il sistema di controllo delle didascalie di album foto/video ha una struttura separata rispetto a quello alla base dei singoli messaggi o file multimediali. Con questa funzione si potrà quindi intervenire agevolmente sul testo della didascalia dopo l'invio, nel caso in cui esso sia errato, lacunoso o semplicemente contenga informazioni che non si vogliono condividere: non sarà quindi più necessario, come accade oggi, inviare un nuovo messaggio solo per correggere l'inesattezza.

Dato che ci troviamo ancora dinanzi a una funzionalità inserita all'interno di una versione Beta, è ovvio che bisognerà attendere la

conclusione della fase di verifica e di feedback, ma dal momento che non si tratta di un intervento che stravolge la struttura del menu di modifica potrebbe comunque essere ben presto rilasciata e a disposizione di tutti.