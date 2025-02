WhatsApp, spunta una nuova funzione nelle chat: cosa cambia per gli utenti

Ascolta ora 00:00 00:00

WhatsApp si arricchisce di una nuova funzione. Il team di sviluppattori ha pensato di estendere l'opzione "Evento" anche alle chat singole, permettendo di pianificare e organizzare incontri anche fra due sole persone. "Evento" era infatti stata pensata per le chat di gruppo, mentre adesso potrà essere utilizzata anche nelle conversazioni singole. Due utenti potranno pertanto usufruirne per fissare dei promemoria senza dover ricorrere al calendario.

Attualmente questa estensione è disponibile solo in alcune versioni beta, ma tutto fa pensare che presto tutti quanti potranno servirsene.

La funzione "Evento" permette a due o più persone di programmare incontri e riunioni senza bisogno di ricorrere ad altre applicazioni o al calendario. Potranno essere fissati non soltanto la data dell'evento, ma anche il luogo e molti altri dettagli. Sarà inoltre possibile inserire il link per una videochiamata, e il destinatario potrà decidere se accettare o meno tale invito.

Tutto questo è stato pensato per semplicare la vita degli utenti e rendere più semplice la gestione degli impegni. Sono mesi che WhatsApp sta lavorando per raggiungere il risultato, da quando molti della community avevano cercato di sfruttare "Evento" anche nelle chat singole, creando chat di gruppo composte però da solo due persone. Presto tutto ciò non sarà più necessario, perché la funzione sarà attiva anche nelle conversazioni private con solo due utenti.

Per adesso la novità riguarda solo coloro che possiedono la versione beta per iOS, ma fra poche settimane arriverà anche su Android, fino ad essere estesa a

tutti.

Come se non bastasse, WhatsApp ha recentemente aggiunto una funzione che permette di aggiungere foto sticker agli aggiornamenti di stato. La novità è contenuta nella versione 2.25.3.10.