L'algoritmo in cortocircuito: per punire i post fascisti censura gli antifascisti

Negli ultimi anni, la sinistra è diventata il nemico giurato del "free speech "sui social media. Ha invocato a più riprese la censura ai danni degli avversari politici, oltre ad aver appoggiato la decisione di estromettere l'ex presidente Usa Donald Trump da Twitter e Facebook. Con la scusa di limitare le "fake news", ha chiesto ai giganti di Big Tech di predisporre degli "algoritmi" che facessero il lavoro sporco di censurare e bloccare i contenuti "scomodi", finendo per penalizzare le opinioni dei conservatori. Quando, in tempi non sospetti, qualcuno ha fatto notare come gli algoritmi rappresentassero un pericolo per la libertà d'espressione e opinione garantita dalle costituzioni occidentali, i progressisti hanno risposto in coro che i giganti social sono di "proprietà privata" e possono fare tutto ciò che vogliono, salvo poi ricredersi quando Elon Musk ha acquistato Twitter. Ebbene ora qualcuno, anche a sinistra, si accorge finalmente che gli algoritmi non riescono e - non potranno mai - scindere ciò che è vero da ciò che è falso, ciò che è realmente "pericoloso" e offensivo da contenuti del tutto innocui. Limiti della tecnoscienza alla quale la sinistra si è pienamente inchinata.

Lo sfogo dello scittore Ballardini

Come riportato da Libero, sul suo blog sul fattoquotidiano.it, Bruno Ballardini, scrittore ed esperto di comunicazione, ha messo in evidenza questo palese cortocircuito. " Gli algoritmi di Facebook ", ha spiegato, " non fanno distinzione fra un nudo artistico e una foto porno, tra una citazione virgolettata di un autore e un'affermazione fatta da chi scrive un post. Il mio amico Davide Franco Jabes, autore di un importante saggio su Hitler per i tipi di Solferino, ha pubblicato sul suo profilo la copertina per promuovere il libro e si è visto bloccare istantaneamente l'account per 30 giorni per "incitamento all'odio". Troppo ridicolo ". Davide Franco Jabes è autore di " Il leader. Adolf Hitler: la manipolazione, il consenso,il potere ", saggio decisamente critito nei confronti del dittatore tedesco e tutto fuorché un manifesto di apologia del nazismo. Eppure, questo non basta: per il freddo algoritmo di Facebook questo elemento fondamentale non ha alcuna importanza. Citi il fascismo? Devi essere censurato. Così vuole la cancel culture, no?

Il test: "L'algoritmo non fa sconti"