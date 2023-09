Facebook cambia logo, ma nessuno se ne è accorto: ecco le novità

Come annunciato direttamente da Meta sul suo blog, per quanto le differenze a un occhio poco attento risultino difficili da individuare al primo sguardo, Facebook ha apportato delle modifiche al proprio logo. Non si tratta della prima volta dalla sua introduzione in cui al social network viene fatto un "restyling" estetico: una situazione del genere, solo per citare uno degli esempi più recenti, si era verificata nel 2019. Dalle immagini è possibile apprezzare le lievi variazioni apportate dai grafici del gruppo guidato da Mark Zuckerberg. Il primo aspetto che balza agli occhi è la scelta di uno sfondo con un colore azzurro più intenso rispetto al precedente logo. La seconda differenza è relativa a una modifica stilistica nella definizione dei margini della lettera "f".

"Il nostro intento era quello di proporre un design rinnovato del logo di Facebook, facendo in modo di renderlo più audace, elettrico e duraturo" , si legge sul blog di Meta nella parte dedicata alla sopra citata innivazione grafica. "Ognuno dei recenti perfezionamenti distintivi è in grado di determinare un'armonia di livello superiore all'intero design come elemento chiave dell'identità dell'applicazione" , prosegue la nota. "Per questo abbiamo scelto di incorporare una tonalità più decisa del colore azzurro principale di Facebook, che è stata creata con l'obiettivo di essere più distinguibile visivamente nella nostra applicazione e di offrire un contrasto più evidente affinchè la lettera "f" possa emergere".

Piccole modifiche, dunque, per non stravolgere il marchio storico del social network, che nei suoi quasi 20 anni di storia ha subito complessivamente, compreso quello più recente, cinque restyling. A cambiare è al contempo pure il marchio denominativo di Facebook, e anche in questo caso Meta ha introdotto sul suo blog l'innovazione ai milioni di utenti sparsi per tutto il mondo.

"Utilizzando il nostro caratteristico carattere tipografico personalizzato, il Facebook Sans, abbiamo ridefinito il marchio denominativo e il logo per creare un trattamento coerente e perfezionare la leggibilità complessiva del social network" , precisa la nota. "Esattamente come accaduto per le modifiche apportate al simbolo del logo" , prosegue il comunicato, "tali perfezionamenti ci hanno consentito di acquisire l'eredità della nostra identità, creando al contempo una relazione più salda nel modo in cui il marchio denominativo si combina al resto del carattere tipografico".

Meta ha infine introdotto delle modifiche all'aspetto delle "reazioni", scegliendo di utilizzare una tavolozza di colori ampliata rispetto al recente passato. L'azienda di Zuckerberg punta ora ad apportare ulteriori perfezionamenti, alcuni dei quali, come anticipato, interesseranno in particolar modo la app per device mobile.