Fastweb down in tutta Italia: cosa succede alla rete

Picchi di segnalazioni (33mila intorno alle 11) per un malfunzionamento che dalla tarda mattinata (dalle ore 10.30 circa) di mercoledì 22 ottobre interessa Fastweb, l'operatore di telecomunicazioni italiano specializzato in telefonia fissa e mobile, e connettività a banda larga e ultralarga. Sul sito web Downdetector e sui social sono centinaia le segnalazioni degli utenti che lamentano disservizi di varia natura.

Le problematiche più comuni

In tempo reale avviene l'aggiornamento con le problematiche: al primo posto con il 67% malfunzionamenti con Internet fisso, 20% con Internet mobile e 13% l'assenza di segnale. La mappa interattiva con le interruzioni e le segnalazioni degli utenti mostrano che i blocchi più compatti interessano soprattutto le grandi città italiane: da Milano a Roma, da Bologna a Napoli e Bari ma problemi molto estesi anche in Toscana con un picco nell'area di Livorno.

La nota della compagnia

" Fastweb + Vodafone conferma che è in corso un disservizio temporaneo su rete fissa e mobile. I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile. Fastweb + Vodafone si scusa con i clienti coinvolti e provvederà ad aggiornare tempestivamente sull'avanzamento dei lavori ", fanno sapere i tecnici dell'azienda di telecomunicazioni.

Le segnalazioni degli utenti

" A Parma Fastweb Ko; impossibile chiamare i numeri telefonici dell'assistenza clienti e la chat WhatsApp non risponde. Anche il sito web di Fastweb è irraggiungibile ", scrive Andrea su Downdetector. " Milano: la rete mobile è completamente Ko. È così da almeno un'ora e mezza", fa sapere Federico con un messaggio inviato alle 11.40. " Da Roma ho provato anche modificando i Dns ma non funziona comunque. Non è raggiungibile nemmeno il numero per la segnalazione guasti ", scrive Daniele. " Da Genova. Ho Fastweb sia per rete fissa che mobile. Tutto bloccato e sto usando il collegamento Iliad del cellulare di mio figlio e riesco a navigare senza problemi", aggiorna Domenico.

" È completamente offline: oltre alla indisponibilità della rete fissa e la rete mobile, sono offline anche i loro datacenter e non sono raggiungibili nemmeno i siti commerciali e le aree utenti (myfastweb non è raggiungibile con reti dati fisse o mobili di altri operatori). Sarebbe da capire se nelle loro sedi hanno connettività ma penso proprio di no. Il problema stavolta è davvero enorme", commenta Giuseppe.

La nota del Codacons

" Ancora un grave disservizio nel settore della telefonia, con la rete fissa di Fastweb che da diverse ore risulta interessata da problemi tecnici. In tutta Italia una fetta ingente di cittadini, attività commerciali e aziende non riesce ad utilizzare i servizi di linea fissa, tra cui la connettività, a causa del problema tecnico sulla rete. Ciò sta provocando disagi enormi specie a chi utilizza tali servizi per le proprie attività lavorative. Disagi di cui ora l’azienda deve rispondere: chiediamo a Fastweb di studiare forme di indennizzo diretto in favore di tutti gli utenti, siano essi privati cittadini o imprese, coinvolti nell’interruzione del servizio, anche attraverso sconti sulle bollette. Ferma restando la possibilità per chi ha subito danni maggiori e dimostrabili di agire contro l’azienda per ottenere il giusto risarcimento": è la nota del Codacons relativa ai disservizi odierni sulla rete Fastweb.

L'unione con Vodafone

Secondo i dati pubblicati di Fastweb, l'azienda conta 3,4 milioni di clienti che

utilizzano la rete fissa e quasi quattro milioni di abbonati della rete mobile. Alla fine del 2024 la proprietaria dell'azienda, Swisscom, ha acquistato Vodafone tant'é che oggi si utilizza la dicitiura "Fastweb + Vodafone".