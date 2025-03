Foto e video si potranno salvare direttamente dal proprio stato: la novità in arrivo su WhatsApp

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli sviluppatori di WhatsApp sono al lavoro per mettere a disposizione degli utenti una nuova funzione in grado di consentire loro di salvare file multimediali sulla galleria del cellulare direttamente dal proprio aggiornamento di stato.

La novità è stata individuata dagli esperti di WaBetaInfo all'interno della versione beta per Android 2.25.7.8, già a disposizione sul Google Play Store per chi è iscritto al programma di testing. L'opzione può diventare particolarmente utile in tutti quei casi in cui, ad esempio, di una foto o di un video pubblicati in precedenza come aggiornamento di stato non possediamo più il file originale, magari perché eliminato per sbaglio oppure volontariamente ma in modo troppo frettoloso.

Il fatto che questa funzionalità venga introdotta attraverso un upgrade di WhatsApp non significa che prima di esso per gli utenti fosse impossibile recuperare questi file multimediali condivisi come stato ma cancellati dallo smartphone, tuttavia il procedimento da seguire è decisamente molto macchinoso. Per poter effettuare tale operazione, infatti, è necessario inoltrare il proprio aggiornamento di stato a una chat oppure a un gruppo per poi salvarlo da lì, una soluzione poco intuitiva. Grazie alla nuova versione sarà invece possibile per tutti utilizzare una comoda scorciatoia per riottenere foto e video di cui ci siamo pentiti di esserci liberati.

Come è possibile notare dagli screenshot pubblicati su WaBetaInfo, l'opzione è raggiungibile direttamente dal menu a tendina che si apre visualizzando le opzioni a disposizione: cliccando su "Salva" il contenuto multimediale potrà essere archiviato direttamente sulla galleria con un semplice click. I fruitori della celebre app di messaggistica istantanea potranno inoltre trovare l'opzione di salvataggio nell'elenco degli aggiornamenti di stato condivisi nelle ultime 24 ore, semplificando anche il recupero di contenuti pubblicati in precedenza.

Si tratta di un'opzione che verrà messa a disposizione unicamente per il proprio stato personale, per cui non sarà possibile fare altrettanto per quanto concerne i file multimediali pubblicati come aggiornamenti dai nostri contatti: l'unico scopo dell'upgrade è quello di agevolare la gestione e l'archiviazione

dei contenuti da noi stessi condivisi con amici e parenti. Per ora sono ancora pochi i beta tester ad aver sperimentato l'opzione, ma nei prossimi giorni la nuova versione verrà distribuita a un numero maggiore di utenti.