Vuoi individuare la posizione di un contatto su WhatsApp? Ecco come

Ascolta ora: "Vuoi individuare la posizione di un contatto su WhatsApp? Ecco come"

Nella celebre app di messaggistica istantanea targata Meta è possibile attuare una procedura in grado di consentire all'utente di individuare l'esatta posizione di uno dei propri contatti: ecco spiegato come WhatsApp, grazie a un semplice messaggio ricevuto in chat, può aiutarci a ottenere questa informazione in caso di necessità.

Per accedere a questa funzione sarà sufficiente partire da un messaggio ricevuto e non ci sarà comunque bisogno di sfoggiare particolari abilità in campo informatico, anzi. Grazie al sopra citato messaggio bisognerà collegarsi al portale online "scanner.io", registrarsi ed effettuare il login.

Concluse queste fasi preliminari, sarà possibile accedere all'area in questione: comparirà una schermata all'interno della quale si dovrà cliccare sul tasto centrale e successivamente su quello con su scritto "Posizione con link". Fatto ciò, si potrà chiamare il link ottenuto come meglio si crede, anche senza utilizzare un nome specifico e quindi fare click sul pulsante verde di grandi dimensioni "Genera il mio link". Il più è fatto, dato che basterà incollare il link ottenuto su una chat di WhatsApp e successivamente inviarlo. Quando la persona interessata leggerà il messaggio cliccando sul link ricevuto si potrà infine ottenere la posizione precisa in cui si trova il contatto.

Come anticipato, si tratta di una procedura molto semplice e intuitiva, ma ovviamente la buona riuscita del tentativo di geolocalizzazione dipenderà dalle azioni dell'amico o del parente a cui il messaggio generato sul portale "scanner.io" è stato inviato: solo nel caso in cui quest'ultimo clicchi sul link inoltrato nella chat si potrà ottenere l'informazione desiderata.

Ovvio che, trattandosi di una funzione che può facilmente violare la privacy dell'individuo in questione, è bene farne ricorso solo ed esclusivamente in casi di estrema necessità. In situazioni normali, infatti è sufficiente chiedere allo stesso diretto interessato dove si trova, ottenendo esplicitamente il suo consenso a fornire l'informazione.

Questi sono sempre i casi più controversi, e bisogna sempre muoversi con estrema cautela quando la tecnologia, per quanto appaia senza confini, rischia di superare i limiti del buon senso.