Instagram lancia "Picks", la funzione che aiuta a creare connessioni: in cosa consiste

Si tratta indubbiamente di un'estate di grandi novità per quanto concerne Instagram: dopo le funzioni "Repost" e "Map", infatti, gli sviluppatori di Meta sono al lavoro per implementare sul celebre social uno strumento in grado di creare connessioni tra gli utenti sulla base di interessi in comune.

Le indiscrezioni su "Picks", questo il nome della funzionalità in fase di realizzazione, sono arrivate grazie al prezioso contributo dell'esperto di reverse engineering Alessandro Paluzzi, il quale ha condiviso sul proprio profilo X alcuni screenshot che mostrano in anteprima come dovrebbe essere strutturata questa nuova opzione.

Instagram mette a disposizione dei suoi utenti una pagina nella quale condividere le proprie passioni, indicando ad esempio i film, le serie televisive, la musica, i libri, gli sport o i videogames preferiti per creare delle connessioni: sulla base di queste scelte, le "picks" per l'appunto, vengono selezionati dei profili coi quali si potrebbero avere delle chiare affinità, così da incentivare la nascita di nuove interazioni.

Uno strumento le cui caratteristiche non sorprendono, soprattutto se si analizzano le parole pronunciate dal boss di Instagram Adam Mosseri, che all'inizio dell'anno espresse la propria volontà di realizzare nuove funzionalità in grado di "aiutare le persone a trovare nuovi modi per connettersi con gli amici".

Chiaramente si tratta di una funzione ancora in una fase di sperimentazione, per cui al momento non è scontato che venga messa a disposizione di tutti in tempi brevi, e saranno necessari vari test prima di ripulirla da eventuali imperfezioni e renderla fruibile.

Ciò nonostante, di sicuro già sappiamo che le prime indiscrezioni su "Picks" hanno incontrato il favore degli utenti più di quanto accaduto con l'anticipazione di, visti tutti i rischi sottolineati dagli esperti per quanto riguarda la privacy e la sicurezza degli utenti a causa della condivisione della propria posizione.