Instagram, pronto l'aggiornamento che fa infuriare gli utenti: polemiche sul social

La nuova mossa di Instagram sta facendo infuriare moltissimi dei tanti utenti presenti sulla piattaforma social. Non piace, infatti, la scelta di sperimentare gli Ad Break, ossia gli annunci pubblicitari impossibili da saltare. Imbattersi in uno di essi, significa essere costretti a prendere visione dello spot prima di poter tornare a visualizzare i contenuti. Qualcosa di inaccettabile per molti dei seguaci della piattaforma social.

Presto arriveranno gli annunci obbligatori

Per ora si tratta di un test, ma pare che ormai l'arrivo ufficiale degli Ad Break sia imminente. Gli Ad Break non possono essere skippati, come si usa dire nel gergo, e saranno accompagnati da un conto alla rovescia che va dai 3 ai 5 secondi. In quella fascia di tempo, gli utenti saranno di fatto obbligati a vedere la pubblicità prima di poter continuare a navigare sul proprio feed. Una scelta di natura sicuramente economica che non è affatto piaciuta al popolo dei social.

Instagram, di fatto, ha preso l'esempio di YouTube che, fino ad oggi, è stata la piattaforma che ha introdotto gli annunci non skippabili, con buona pace degli iscritti. Per evitare gli Ad Break, gli utenti di YouTube hanno solo la possibilità di abbonandosi a YouTube Premium. Molto diverso dall'abbonamento Meta Verified per la piattaforma Instagram, che non consente alcun esonero.

Chiaramente questo cambio di passo da parte di Instagram sta facendo preoccupare utenti e influencer. Se da un lato gli utenti vedono queste interruzioni come un fastidio, gli influencer temono che chi li segue possa infine migrare su altre piattaforme.

La reazione

Al momento la reazione del popolo social non è stata incoraggiante. In queste ore sui social, da Instagram e X, impazza la polemica. "Questa m***a verrà disinstallata" , è il commento di un utente. "Il denaro sarà sempre la radice di tutti i problemi" , aggiunge con amarezza un altro.

Inizia la caduta di Instagram

Sto per ricominciare ad uscire invece di scorrere

Disinstallazione di massa

Questa app continua a peggiorare sempre di più"

E, ancora: "", "", "" e "

Insomma, il team di Instagram deve valutare bene le prossime mosse. Il rischio di doversi confrontare con un disastro è molto elevato.