L'intelligenza artificiale arriva su Whatsapp: ecco le nuove funzioni

Nel corso della conferenza annuale Connect tenutasi l'altro giorno, Meta ha annunciato altre novità per Whatsapp: nella multipiattaforma di messaggistica istantanea è infatti in arrivo l'intelligenza artificiale generativa. Ma di cosa si tratta?

Nuove funzioni con l'IA

Col termine intelligenza artificiale generativa si intende quel tipo di intelligenza artificiale capace di generare testo, immagini, video, musica e tanto altro in base alle richieste delle prompt. Anche Meta ha deciso di avvalersi di questa nuova tecnologia, proponendola ai suoi utenti, che potranno utilizzarla nella realizzazione dei loro messaggi.

Saranno fondamentalmente tre i servizi offerti da Meta grazie all'introduzione dell'intelligenza artificiale generativa, ossia gli Adesivi IA, le Chat IA e la Generazione di immagini fotorealistiche. Nel suo comunicato ufficiale, Meta ha in ogni caso precisato che i nuovi servizi messi a disposizione "rappresentano i primi passi di quello che sarà un lungo percorso di sperimentazione per tutti noi".

Grazie alla funzione "Adesivi IA", sarà possibile realizzare degli adesivi personalizzati che consentiranno all'utente di esprimere al meglio i propri pensieri e sentimenti. Per arrivare a questo, Meta ha utilizzato la tecnologia di Llama 2 e il modello generativo Emu: bastano poche parole in un messaggio di testo per arrivare alla generazione di un adesivo, ben realizzato e assolutamente unico. Tale funzione sarà disponibile non solo su WhatsApp, ma anche su Messenger, Instagram e Storie di Facebook, anche se inizialmente funzionerà solo in lingua inglese.

La "Chat IA", invece, permetterà di fare delle domande e ottenere risposte su vari argomenti. Si potrà interagire con oltre 28 personaggi che Meta ha creato ispirandosi a persone reali e influenti. Questi personaggi potranno essere interpellati e daranno delle risposte. Meta ha precisato che le chat effettuate con l'intelligenza artificiale generativa saranno diverse rispetto a quelle comuni, anche dal punto di vista visivo, così da ricordare alle persone che stanno chattando con personaggi creati, non reali.

Per quanto riguarda la "Generazione di immagini fotorealistiche", questo sarà possibile inserendo il prompt/immagine. In questo modo l'IA permetterà di generare immagini utili a manifestare un concetto, oppure un luogo o addirittura una persona.

Quando arriveranno le novità

Già in queste ore alcuni utenti hanno la possibilità di testare le nuove funzioni accedendo alle proprie chat. Col passare delle settimane, Meta amplierà il numero di utenti che potranno ricorrere all'IA.