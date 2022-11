Cuffie e auricolari senza fili: 6 modelli in offerta su Amazon per il Black Friday

Cuffie e auricolari senza fili sono diventate sempre più importanti nella quotidianità delle persone. Da un lato c’è l’esigenza di ascoltare la musica nella maniera più fedele possibile, cancellando i rumori esterni. Dall’altro lato c’è l’esigenza di restare connessi al proprio telefono per comunicazioni importanti, ma non sacrificare l’attenzione e occupare le mani tenendo lo smartphone in mano magari mentre si guida.

Analogamente, ci sono dei modelli di cuffie e auricolari senza fili che sono stati ideati e realizzati per essere tecnologicamente al passo con i tempi: per alcuni, anche se determinati modelli sono arrivati a un costo “importante” rappresentano l’oggetto dei sogni. Ma niente paura: con il Black Friday di Amazon cuffie e auricolari possono diventare molto più facilmente alla portata delle proprie tasche. Qui di seguito alcuni modelli con cui lasciarsi ispirare.

Auricolari Samsung Galaxy Buds Live

I Samsung Galaxy Buds Live sono l’ideale per chi ha già uno smartphone o uno smartwatch Samsung Galaxy, perché i device sono abbinabili. Disponibili in colori diversi - dal più classico nero fino al rosso, al rosa metallizzato e al blu elettrico - queste auricolari sono molto comode per due ragioni. La prima: possono essere indossate per molte ore al giorno all’occorrenza. La seconda: presentano una tecnologia touch che permette, se state ascoltando musica, di interrompere o andare avanti e indietro con le proprie playlist. Sono adattissime a chi ama i bassi potenti.

Scopri il prodotto su Amazon.

Auricolari Oppo Enco W12

Anche gli auricolari Oppo Enco W12 possiedono la tecnologia touch, insieme all’assistente vocale e alla cancellazione del rumore. Sono compatibili sia con Android e iOs. Sono quindi più adatte a essere utilizzate con lo smartphone che non per l’ascolto di musica, anche se questo utilizzo non è affatto inibito.

Scopri il prodotto su Amazon.

Cuffie Sony WH-1000XM4

Le cuffie wireless Sony WH-1000XM4, accanto alla cancellazione del rumore, offrono diverse caratteristiche, come la wearing detection (ovvero lo spegnimento automatico), lo speak-to chat (che permette il passaggio istantaneo dalla musica alla comunicazione, se le cuffie sono collegate con lo smartphone) e la multi-point connection (con cui si possono collegare le cuffie a due dispositivi Bluetooth). La batteria ha un’autonomia di 30 ore e si può anche caricare rapidamente.

Scopri il prodotto su Amazon.

Cuffie ibride Soundcore Anker Life Q30

Le cuffie wireless ibride Soundcore Anker Life Q30, pur disponendo anch’esse di ricarica rapida, presentano un’autonomia di 60 ore per quello che riguarda la batteria - che però diventano 40 con la cancellazione del rumore. Queste cuffie infatti possiedono doppi microfoni per il rilevamento del rumore, in modo da ammortizzare fino al 95% del suono ambientale a bassa frequenza, e non solo: si può decidere quali rumori escludere, se gli aerei, il traffico veicolare, il vento o addirittura il vociare umano intorno a sé.

Scopri il prodotto su Amazon.

Auricolari Homscam

Gli auricolari Homscam permettono di allontanarsi fino a 33 metri dal device cui sono collegate con il Bluetooth. I vantaggi di questo modello consistono nella comodità dettata dalla forma, nata per adattarsi a molti tipi di orecchie, e al peso davvero minuscolo. Possono essere usate per ascoltare musica o giocare in casa, ma sono perfette per lo sport outdoor.

Scopri il prodotto su Amazon.

Auricolari Yobola

Gli auricolari Yobola offrono un’autonomia di 25 ore, per quello che riguarda la batteria e sono adatte sia alle comunicazioni via smartphone che all’ascolto della musica. Sono semplici da usare e si abbinano facilmente a tutti i dispositivi (computer, smartphone, smartwatch) con ogni sistema operativo, perché hanno una compatibilità universale. Sono disponibili nel classico bianco, ma anche in altri colori come i vezzosi lilla e rosa baby.

Scopri il prodotto su Amazon.