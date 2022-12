Notes, cos’è la nuova funzione di Instagram

Le piattaforme social sono da tempo entrate in una fase in cui l’idea di una diventa appannaggio delle altre. Lo si è visto con Shorts, i video brevi di YouTube ispirati a quelli di TikTok, si trova traccia di questo sconfinamento digitale nelle Candid stories di Instagram e se ne intravede la forma anche nel putiferio sollevato dagli utenti della medesima app quando ha apportato cambiamenti che richiamavano troppo nella forma TikTok.

Ora, con Notes, Instagram prende un po’ da Twitter e, in seconda istanza, ricalca anche in parte la filosofia di Snapchat.

Instagram Notes spiegata

Si tratta di una funzione che permette di creare note fino a 60 caratteri e di condividerle con i follower che le potranno vedere nella sezione “Messaggi” sotto la barra di ricerca. Le note saranno visibili per 24 ore, tempo utile a chi vorrà per rispondere all’autore della nota, che potrà leggere le repliche.

Dopo un periodo di test durato due mesi, Meta ho trovato la quadratura del cerchio, creando una funzione discreta nella forma che fa di Notes qualcosa di simile a una bacheca di annunci destinati a cerchie di utenti.

Si tratta di una funzione pensata per promuovere contenuti e prodotti, quindi destinata ai creator e agli inserzionisti. Per dare maggiore usabilità a Notes, è possibile restringere la platea dei destinatari di ogni singolo messaggio, comunicando così in modo più immediato e semplice con un gruppo selezionato di contatti.

Le festività natalizie saranno terreno di prova: Notes potrà essere usata per inviare messaggi di auguri diversi ai follower e agli amici più cari. La domanda che può sorgere riguarda l’utilità di questa nova funzione, ma si esaurisce presto perché è talmente discreta che può facilmente essere ignorata.

Come usare Instagram Notes

L’uso è facile e consta di pochi passaggi. Si apre la sezione Messaggi (icona in alto a destra) e poi si clicca sull’icona Crea una nota.

Dopo avere digitato il testo si seleziona la platea a cui inviarla, con la possibilità di selezionare anche soltanto quelli che vengono definiti “amici stretti”.

Le Notes restano visibili per 24 ore ma possono essere cancellate da chi le ha scritte selezionandole e cliccando su Elimina nota.

L’idea non è del tutto nuova ma rende Instagram un po’ più personale, dando a chi ne fa uso un maggiore potere discrezionale e, a prescindere, il fatto di potere avere una propria piccola bacheca aggiunge a Instagram qualcosa che mancava. Del resto, se Meta ha deciso di muoversi in questa direzione, lo ha certamente fatto dopo un’indagine utile a raccogliere le preferenze degli utenti e dopo un periodo di test durante il quale non sono state sollevate obiezioni in massa.