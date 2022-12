Instagram "copia" Be Real: ecco quale funzione verrà introdotta

Dopo mesi di test ora è ufficiale: Instagram ha annunciato l’implementazione delle Candid stories. La nuova funzione dell’App del gruppo Meta strizza - forse un po' troppo - l’occhio a Be Real, social network in cui gli utenti dovranno scattare una foto nell’esatto momento in cui arriva una notifica. L’innovazione di Be Real e il tentativo di far di uscire le persone dalla continua ricerca della perfezione a cui Instagram ci ha abituati le è valsa il premio di app dell’anno sia per i dispositivi Android che per Apple.

Come funzionano le Candid stories?

Le Candid funzioneranno esattamente come l’app Be Real. Una volta al giorno arriverà una notifica, un invito a scattarsi una foto con entrambe le fotocamere, anteriore per i selfie, posteriore per la location. Si potranno vedere le candid stories degli amici, questi potranno aggiungere delle reazioni, forse visibili a tutti - proprio come su Be Real - e potranno rispondere in privato come avviene già con le stories.

Instagram: il social network sopravvisuto "copiando"

La decisione di “copiare” Be Real non è stata ben digerita dai fan dell’app. Dalla sua creazione Instagram ha sempre cercato di prendere spunto creativamente dalle altre piattaforme nascenti, azzerandole o tentando di acquistarle prima che diventassero troppo grandi e competitive. Diversi anni fa Instagram era solo una piattaforma da scorrere verso il basso per vedere post, con una grafica poco accattivante, ma in pochi anni ha implementato molte funzioni presenti in diversi social networks che l’hanno fatta diventare il colosso della comunicazione che è adesso.

A cavallo fra il 2015 e il 2016 Instagram introdusse le stories, delle foto pubblicate in un'apposita sezione dedicata - in alto sulla homepage - che scomparivano dopo 24 ore, molto simili alle storie che si potevano già trovare su Snapchat, applicazione usatissima in Italia e in Europa fino a quel momento, ma poi finita nel dimenticatoio. Più recentemente Instagram ha introdotto i Reels, dei filmati verticali di breve durata scorrevoli manualmente. Anche in questo caso è chiara la forte ispirazione a TikTok, social network più utilizzato dai teenagers negli ultimi anni.