Outlook, impossibile inviare le mail: ecco la procedura da seguire per risolvere il problema

Da qualche giorno gli utenti di Microsoft stanno lamentando una serie di problematiche connesse all'invio di e-mail attraverso Outlook: è bene sapere, quantomeno per coloro i quali utilizzano la versione "classica" del programma, che si tratta di un malfunzionamento decisamente diffuso.

A quanto pare il colosso di Redmond è a conoscenza della situazione e sta già tentando di risolvere il bug, che conta di potersi lasciare alle spalle con un fix in rampa di lancio a breve a disposizione di tutti. Nell'attesa che il malfunzionamento venga risolto, l'unica possibilità che i fruitori di Outlook hanno è quella di effettuare un downgrade rispetto alla versione dell'app nella quale si sono registrati i problemi con le mail. Certo, non si tratta della soluzione definitiva, ma in questo modo si può continuare a utilizzare il programma in attesa del fix ufficiale.

La versione classica di Outlook colpita dall'anomalia è la 2412, Build 18324.20168: coloro i quali hanno effettuato questo aggiornamento lamentano infatti un blocco dell'applicazione nel momento in cui si tenta di scrivere una nuova mail, di rispondere a qualcuno o di inoltrare un messaggio di posta elettronica. In sostanza il malfunzionamento si verifica ogni qualvolta viene aperta l'interfaccia di scrittura di un messaggio.

Come suggerito da Microsoft, è possibile verificare se il problema è proprio quello descritto semplicemente avviando il Windows Event Viewer Application Log e cercando l'arresto anomalo denominato "Event 1000" o "Event 1001" con tali dettagli:

Faulting application name: OUTLOOK.EXE, version: 16.0.18324.20168, time stamp: 0x677828da

Faulting module name: OUTLOOK.EXE, version: 16.0.18324.20168, time stamp: 0x677828da

Exception code: 0xc0000005

Fault offset: 0x0000000001a7c02a

Faulting process id: 0x0xFD0

Faulting application start time: 0x0x1DB65D0FD0B9857

Faulting application path: C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\OUTLOOK.EXE

Faulting module path: C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\OUTLOOK.EXE.

Bosogna per forza aspettare il fix per continuare a usare l'app? Per fortuna l'azienda ha indicato un metodo per aggirare temporaneamente il problema prima del 28 gennaio, data nella quale Microsoft conta

di rilasciare l'aggiornamento "501 Build 18429.20000".

È possibile infatti effettuare un downgrade a una versione precedente, come ad esempio la 2411 (Build 18227.20162) seguendo pochi e semplici passaggi: