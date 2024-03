Password, quali sono le più hackerate in Italia

Da sempre gli esperti in informatica, ma anche chi ha un po' di dimestichezza con gli account e i vari profili che si possono creare sui social, predicano di utilizzare password che siano più "sicure" possibili per evitare che gli hacker possano rubarle e accedere così nelle aree riservate con gravi conseguenze. In molti, però, evidentemente non prestano sufficiente attenzione a questi consigli dal momento che la password più violata al mondo dai pirati informatici è composta dai primi sei numeri: "123456".

I risultati della ricerca

A fare luce su una problematica diffusa ovunque è stato Preply, portale online per l'apprendimento delle lingue, che si è soffermato su una tematica sempre attuale. Ma quali sono le password più violate nel nostro Paese? Al primo posto c'è quella appena indicata sopra, che ottiene la medaglia d'oro nel mondo con oltre 37milioni di violazioni complessive fino ad oggi (un numero destinato ad aumentare): è allarmante anche il tempo necessario a violarla, meno di un secondo. Al secondo posto in Italia si trovano i primi nove numeri in sequenza da 1 a 9 con quasi 17 milioni di violazioni, terzo posto per la scritta "qwerty", le prime lettere delle tastiere dei pc se si legge da sinistra a destra nella prima riga.

Tra il quarto e il sesto posto delle password più violate in Italia compaiono ancora nuove combinazioni numeriche: prima si piazza "12345678", subito dopo "1234567890" e poi "12345". Al settimo posto ecco il primo nome di battesimo, "andrea" (con la a minuscola) che ha già subìto oltre 350mila violazioni. Ottavo posto per la parola "admin", in nona posizione c'è il nome per la squadra più tifata dagli italiani, "juventus", e al decimo posto un altro nome di battesimo, "francesco".

Come difendersi dagli hacker

Per evitare spiacevoli inconvenienti molte aziende obbligano già gli utenti a utilizzare, nelle proprie password, almeno un carattere in maiuscolo, un numero e un carattere speciale: in questo modo sarà sicuramente più difficile, per gli hacker, scoprire qual è la chiave d'accesso per entrare sul profilo. Gli esperti informatici, infatti, consigliano password lunghe ma che non siano soltanto numeriche come gli esempi indicati prima: più sono varie e intervallate da lettere e punteggiature, meglio sarà.

Un altro consiglio prezioso è quello di cambiarle spesso: se ogni mese o due viene modificata sarà più difficile che i pirati informatici possano entrare sui nostri account. Ultimo consiglio, ma non come importanza, è quello di non utilizzare la stessa password per tutti gli account e profili. Immaginate cosa potrebbe succedere se un hacker la scoprisse, addio privacy e grossi rischi sul furto di dati, carte di credito, documenti sensibili ecc.