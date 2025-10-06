Giochi in offerta settimana del 6 ottobre per Playstation, Nintendo e Steam: Lies of P, Dead Cells, Monster Hunter

Protagonista indiscusso di questa settimana di sconti è Steam, dove sono disponibili ancora per alcune ore i saldi autunnali. Tra le centinaia di offerte disponibili, ne abbiamo selezionate alcune tra le più interessanti. Titoli interessanti per appena una manciata di euro si trovano anche sugli store digitali di Playstation e Nintendo, da capolavori come Dead Cells e Uncharted: The Nathan Drake Collection, a prodotti più di nicchia come Undertale e Darkwood.

Steam

Tutte le offerte elencate qui sotto sono disponibili fino alle 19 di lunedì 6 ottobre.

Lies of P – 50% di sconto

Uno dei migliori soulslike mai prodotti al di fuori di FromSoftware, in questo titolo i giocatori interpretano il famosissimo burattino Pinocchio in una versione oscura e triste della celebre fiaba. Ambientato nella tormentata città di Krat, un luogo intriso dello stile dell’era della Belle Époque, il protagonista dovrà decidere se affrontare scontri e problemi con la verità o con la menzogna, mentre tenta di districare i misteri che si nascondono dietro alla caduta di questo luogo un tempo prospero

Sons of the Forest – 67% di sconto

Seguito dell’apprezzatissimo The Forest, in questo survival horror gli utenti, da soli o con degli amici in modalità cooperativa, si ritroveranno su un’isola remota, incaricati di ritrovare un miliardario scomparso. Il luogo, però, è infestato da mutanti cannibali e la sopravvivenza sarà una lotta continua. L’ambientazione open world è resa ancora più realistica dal cambiamento delle stagioni, che determina quali risorse sarà possibile raccogliere per resistere sia agli elementi, sia agli orrendi nemici.

Darkest Dungeon 2 – 50% di sconto

Seguito del pluripremiato roguelike di Red Hook, questo titolo abbandona la vecchia formula dell’esplorazione di dungeon labirintici in favore di un sistema di viaggio tramite la Diligenza, in un mondo in rovina e contaminato sia dagli orrori affrontati nel primo capitolo, sia da nuovi nemici. Il gioco offre due modalità, “Regni” e “Confessioni”, oltre ad aggiornamenti continui che aggiungono nuove aree e nemici. È possibile, inoltre, scoprire nuovi dettagli sul passato dei personaggi. Tutto questo è condito da una colonna sonora di altissimo livello e da uno stile grafico inconfondibile e sempre apprezzato.

Atomic Heart – 70% di sconto

Ambientato in una versione utopica dell’Unione Sovietica, dove gli umani convivevano in armonia con fedeli robot, questo titolo ricalca molto lo stile di Bioshock, unendo abilità fornire da un guanto sperimentale all’utilizzo di armi da fuoco e da corpo-a-corpo in scontri frenetici e gigantesche boss fight. Il protagonista deve farsi strada attraverso orde di automi potenziati, macchine terribili e mutanti, per scoprire la sordida verità che si cela dietro a questa ambientazione idealizzata e fondata sulla perfezione.

Resident Evil 4 – 50% di sconto

Versione modernizzata del quarto capitolo della celebre saga di Capcom, in cui i giocatori interpretano Leon S. Kennedy, uno dei pochi sopravvissuti del disastro di Racoon City, inviato in un remoto villaggio europeo per trovare la figlia rapita del presidente degli Stati Uniti. La versione originale ha rivoluzionato il survival horror, e questa edizione promette una trama reinventata, un’esperienza di gioco più al passo con i tempi e una grafica ricca di vividi dettagli, che accompagnano i giocatori in una storia di salvataggi spericolati e orrori indicibili.

Nintendo

Dead Cells – 50% di sconto (fino al 12 ottobre)

Esplosivo rougelite in stile metroidvania e capolavoro del genere. In questo titolo imperdibile, i giocatori interpretano un prigioniero senza nome e dal passato misterioso, il cui obiettivo è fuggire da un’isola flagellata da una piaga misteriosa. Ogni partita è più avvincente della precedente, grazie a combattimenti frenetici, a un sistema di potenziamento permanente e a una quantità enorme di potenziamenti e armi disponibili, che vanno dalle classiche spade, lance, falci e lance, alle più ridicole, come pale, padelle e tentacoli.

Darkwood – 75% di sconto (fino al 27 ottobre)

Piccola perla del genere horror, ambientato in un’oscura foresta che ha inghiottito parte del territorio sovietico. I giocatori devono creare armi, preparare trappole e fortificare i loro nascondigli, per sopravvivere sia ai nemici che infestano la zona, sia agli orrori che spuntano durante la notte. Nel mentre, si faranno strada nell’ambientazione bizzarra ed implacabile, piena di segreti sinistri e di personaggi tanto strani quanto pericolosi, fino all’epilogo in cui decideranno la sorte del mondo di Darwkood.

Blasphemous – 75% di sconto (fino all’8 ottobre)

Un metroidvania di altissima qualità, ambientato in un mondo gotico dominato da una religione contorta. La terra di Cvstodia e i suoi abitanti sono afflitti da una terribile maledizione, conosciuta come il Miracolo. I giocatori interpretano il Penitente, l’unico sopravvissuto al massacro del “Dolore Silenzioso” e intrappolato in un ciclo infinito di morte e rinascita, che dovrà liberare il mondo dal suo terribile destino e raggiungere l’origine del suo tormento. Combattimenti brutali, una pixel art di altissimo livello e decine di misteri da scoprire si uniscono in un’avventura indimenticabile per gli amanti del genere.

Undertale – 34% di sconto (fino al 13 ottobre)

Titolo arcinoto e tra i più apprezzati degli ultimi dieci anni. In questo gioco di ruolo, gli utenti vestono i panni di un umano caduto in un buco nel terreno e ritrovatosi in un mondo popolato da mostri, da cui dovrà cercare di scappare. La particolarità di questo prodotto è che nessun combattimento è necessario per procedere nella storia. Ci saranno sempre, infatti, delle vie per portare a termine gli incontri in modo non violento, e questo avrà un impatto diretto nello sviluppo della trama e dei rapporti con i personaggi.

Warhammer 40,000: Mechanicus – 75% di sconto (fino al 12 ottobre)

Un gioco strategico a turni che ricalca il sistema di XCOM, in cui gli utenti prendono il controllo di uno degli eserciti più avanzati dell’Imperium, l’Adeptus Mechanicus. Ogni decisione plasma la storia, sviluppata in 50 missioni in cui i preti di Marte affrontano i temibili alieni Necron. La versione disponibile sullo store di Nintendo comprende anche le missioni scaricabili Heretek. Il titolo è un rivolto sia agli appassionati di strategia, sia ai fan dell’universo di Warhammer.

Playstation

Monster Hunter Wilds – 40% di sconto (fino al 9 ottobre)

L’ultimo capitolo della famosa saga di Capcom è ambientato nelle misteriose Terre proibite. Come nei suoi predecessori, anche in questo titolo i giocatori prendono il controllo del proprio cacciatore, parte del gruppo di spedizione inviato per scoprire di più sul mostro chiamato “Spettro bianco” e per salvare il custode sotto attacco. Oltre alle meccaniche che hanno dettato il successo della serie, in questo l’ambientazione è arricchita da un clima dinamico, che hanno portato anche a mutazioni nelle numerose creature che i giocatori incontreranno nella loro avventura.

Helldivers 2 – 20% di sconto (fino al 9 ottobre)

Uno dei pochi esempi felici di gioco live service e capace dopo un anno di attrarre ancora decine di migliaia di utenti, questo titolo è perfetto per chi cerca un’esilarante avventura in cooperativa con gli amici. Nei panni dei combattenti d’élite della Super Terra, squadre di quattro giocatori dovranno difendere la democrazia controllata dalla minaccia dei Terminidi, degli Automaton e degli Illuminati, in una galassia persistente dove gli sforzi della community determinano il progredire della narrazione.

Dark Souls: Remastered – 50% di sconto (fino al 9 ottobre)

Capostipite della saga che ha contribuito alla creazione del sotto-genere soulslike, che torna con una veste grafica rinnovata. I giocatori potranno tornare nelle terre di Lordran, un mondo oscuro e misterioso sull’orlo della rovina, per rivivere l’avventura originale uscita per la prima volta nel 2011. La versione in vendita sullo store di Playstation, ad uno sconto imperdibile per gli appassionati del genere, comprende anche l’espansione Artorias of The Abyss.

Uncharted: The Nathan Drake Collection – 50% di sconto (fino al 9 ottobre)

Occasione unica per acquistare la trilogia originale di una delle serie di giochi più amate e apprezzate di tutti i tempi. I giocatori, nei panni di Nathan Drake, possono rivivere su Playstation 4 un viaggio irto di pericoli attraverso il mondo, dalle umili origini dell’avventuriero fino alle sue straordinarie scoperte. Il protagonista è affiancato da un cast di personaggi indimenticabili, che accompagnano Drake mentre mette a rischio la vita, l’amicizia e l’amore contro nemici spietati, in una corsa contro il tempo per trovare tesori perduti.

Mount and Blade II: Bannerlord – 40% di sconto (fino al 9 ottobre)

Secondo capitolo del gioco sandbox definitivo con ambientazione medievale.

Nel continente di Calradia dilaniato dalla guerra civile, gli utenti dovranno creare il proprio personaggio e scalare i ranghi della società, usando a loro vantaggio la diplomazia, il commercio e il crimine per far arrivare il proprio clan ai vertici della nobiltà. Fiore all’occhiello di questo titolo è il sistema di, con centinaia di personaggi coinvolti in epici scontri in campo aperto e sanguinosi assedi.