La svolta di TikTok: arriva Text Posts. Ecco come funziona

Tempo di cambiamenti per i principali social. Dopo l'annuncio della nuova immagine di Twitter, arrivano modifiche anche per TikTok. No, nessun cambiamento nell'aspetto, quanto piuttosto nelle funzionalità. Il social cinese, infatti, ha dato il via libera alla condivisione dei post testuali, come Twitter e Instagram Threads. Non ci saranno più, insomma, solo i brevi video da condividere, ma anche messaggi scritti.

Arriva Text Posts

La nuova funzione di TikTok si chiamerà Text Posts e la notizia è ormai ufficiale. In sostanza l'utente potrà creare e condizioni messaggi in modo facile e veloce, un po' come accade nei social di messaggistica come Twitter. Tale opzione potrà essere selezionata dalla pagina che si apre per la fotocamera. Basta infatti cliccare sul pulsante della Fotocamera, in questo modo sarà possibile scegliere non solo fra Foto e Video, ma anche l'opzione Testo.

Non mancherà neppure la possibilità di fare "copia e incolla" e di personalizzare i post, aggiungendo suoni, font, colori per lo sfondo o altro. Sarà possibile aggiungere anche adesivi e hashtag. In un periodo come questo, i social stanno sgomitando per ottenere sempre più utenti, garantendo più funzioni possibili, ecco perché non deve stupire questa virata al microblogging. TikTok, come i suoi concorrenti, mira ad ampliare il targhet.

Il lancio