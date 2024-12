“Troppo bravo”. Elon Musk è stato bannato da Path of Exile 2

Ascolta ora 00:00 00:00

Path of Exile 2 è già riuscito a conquistare centinaia di migliaia di giocatori. Nonostante sia ancora in accesso anticipato, il gioco ha superato il milione di spettatori su Twitch e ha raggiunto un picco di oltre 459mila utenti connessi contemporaneamente su Steam. Tra questi, anche il patron di Tesla, Elon Musk.

Il miliardario sudafricano non ha mai nascosto la sua passione per gli action rpg, tanto che all’inizio del 2024 aveva rivelato di essere 19esimo nella classifica mondiale di Diablo 4. Un segnale di abilità notevole che, però, nel caso della produzione di Grinding Gear Games gli è costato caro. Musk, infatti, è stato bannato da Path of Exile 2 per “troppe azioni eseguite troppo velocemente”. Il fondatore di SpaceX ha condiviso uno screenshot sulla sua piattaforma social per testimoniare quanto accaduto, commentando che “non stavo usando alcuna macro, ero solo troppo veloce per il gioco”.

Come c’era da aspettarsi, le reazioni sul web a questa vicenda sono state molto contrastanti. Alcuni utenti hanno affermato di essere d’accordo con Musk, sottolineando come Path of Exile 2 offra ai giocatori molte abilità attive, per poi penalizzarli se le utilizzano rapidamente. Altri, invece, si sono dimostrati sorpresi dal fatto che l’uomo più ricco del pianeta, con diverse compagnie da gestire e un incarico nella prossima amministrazione statunitense, abbia il tempo di giocare talmente tanto da essere espulso per un eccesso di azioni al minuto.

In ogni caso, è probabile che questo “incidente” diventato virale spinga gli sviluppatori di Grinding Gear a rivedere i parametri del loro sistema anti-cheating, di cui lo stesso Musk ha messo in evidenza il “limite aggressivo di clic al secondo”. Non si può escludere, infatti, che altri videogiocatori accaniti siano stati banditi da Path of Exile 2 non perché abbiano imbrogliato, ma a causa della loro abilità.

Nonostante questo e altri piccoli incidenti di percorso, la produzione di Grinding Gear sembra ben avviata a diventare una pietra miliare del genere.

Annunciato per la prima volta nel 2019 come seguito del primo capitolo uscito ben sei anni prima, PoE 2 è stato elogiato sia per le sue meccaniche profonde e ben studiate, sia per il comparto audio e la narrativa. Al gioco mancano ancora metà della campagna e delle classi che saranno disponibili al lancio della versione 1.0, ma pare che sia già diventato un vero e proprio must per gli appassionati degli action rpg.