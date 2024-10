Velocità di riproduzione, miniplayer e timer per lo spegnimento: le novità YouTube

Ascolta ora 00:00 00:00

Novità in arrivo per YouTube grazie ad alcuni aggiornamenti di Google, che promette di rendere l'esperienza sulla celebre piattaforma di video ancor più piacevole e coinvolgente. Se da un lato pare che sarà più difficile privarsi delle interruzioni dovute alla pubblicità, dall'altro si preparano delle nuove interessanti funzioni che dovrebbero migliorare l'esperienza degli utenti.

Un primo punto su cui Google ha deciso di intervenire è la velocità di riproduzione, che entrarà sotto il pieno controllo degli utilizzatori. In pratica, se prima era possibile aumentare oppure ridurre la velocità di un filmato basandosi su degli scaglioni di x0,25, le cose cambieranno presto. Google ha infatti deciso di dare maggiore possibilità di intervento agli utenti, che potranno aumentare o ridurre la velocità dei video spostandosi anche di soli 0,05, cosa che garantirà una maggiore libertà. Insomma, si tratterà di una novità decisamente molto utile. La velocità massima, invece, resterà ancora fissa a x2. Non sono previsti, al momento, cambiamenti di sorta.

Miglioramenti anche per quanto riguarda il miniplayer, apprezzabile quando abbiamo attiva la modalità Pip. In sostanza, gli utenti potranno cambiare le dimensioni quando e come vogliono, spostando il riquadro sullo schermo fino a trovare la posizione favorita.

Ma non finisce qui, perché fra le varie migliorie in arrivo ci saranno anche degli aggiornamenti per le famose playlist. A quanto pare d'ora in avanti si potranno creare e condividere delle compilation con altre persone. Parenti e amici, infatti, potranno inserire a piacimento dei video, con la possibilità, in futuro, di dare una votazione ai filmati caricati da altri. A quanto pare per mettere in condivisione la compilation sarà sufficiente inviare il link associato a chi vogliamo invitare, e aspettare. Per il futuro si prevede una condivisione direttamente su Smart Tv, con il semplice scambio di QR Code.

Infine, You Tube avrebbe ideato un nuovo timer per coloro che amano ascoltare video molto lunghi. In pratica, sarà possibile impostare un'interruzione automatica del filmato al minuto che vogliamo, per esempio dopo un tot di ore. Si pensi ai video Asmr ascoltati sulla piattaforma per rilassarsi o conciliare il sonno.

Con la nuova funzione, si potrà dire a You Tube di stoppare il video trascorso un periodo di tempo compreso fra 10 e 60 minuti. Partita come funzione per i soli abbonati Premium, la possibilità di interrompere video sarà di tutti.