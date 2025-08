WhatsApp cambia pure gli aggiornamenti di stato: di cosa si tratta

Il team di sviluppo di WhatsApp è al lavoro per mettere presto a disposizione degli utenti una funzione che consenta di gestire in modo autonomo e personalizzato le notifiche di aggiornamento di stato dei propri contatti.

Una prima novità in tal senso, anticipata dalla release della Beta per Android 2.24.22.21, era arrivata nell'ottobre dello scorso anno. Questa opzione di notifica, attivabile dal percorso Impostazioni-Notifiche-Promemoria, si comportava comunque in modo completamente automatico, dal momento che all'utente venivano inoltrati esclusivamente gli avvisi di aggiornamento di stato dei contatti con i quali era solito interagire più spesso. Nessuna possibilità di impostare la selezione di quelli più interessanti o importanti: il sistema effettuava autonomamente la sua scelta.

I programmatori stanno operando per superare questo automatismo e consentire ai fruitori della celebre app di messaggistica istantanea targata Meta di effettuare una cernita mirata, ottenendo il controllo su come e quando ricevere gli avvisi. A scoprire in anteprima questa novità, inserita all'interno dell'ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.25.22.10, sono stati ancora una volta gli esperti di WaBetaInfo.

La funzionalità consentirà quindi agli utenti di scegliere manualmente se ricevere o meno una notifica ogni volta che un contatto specifico pubblica un nuovo aggiornamento di stato. Si tratta di un'opzione che risulterà particolarmente utile per non perdere le novità di parenti, amici o contatti a cui si tiene in modo particolare nel mare magnum di notifiche che quotidianamente possono arrivare sul cellulare anche da account connessi esclusivamente al lavoro. Gli utenti potranno gestire queste notifiche direttamente dalla schermata di aggiornamento di stato, utilizzando un'opzione dedicata per controllare gli avvisi per il contatto che stanno visualizzando. Per attivare la notifica è sufficiente cliccare sul profilo che ci interessa, quindi sui tre puntini in alto a destra e selezionare "Ricevi notifiche". In caso di modifica dello stato, WhatsApp avviserà l'utente con una notifica inserendo il nome e la foto del contatto per rendere più sempilice il suo riconoscimento anche al di fuori dell'app.

In qualunque momento, qualora si cambiasse idea, si potrà rimuovere il comando di notifica seguendo il medesimo percorso necessario per la sua attivazione.

Altro aspetto importanete è quello relativo alla: l'opzione di notifica per gli aggiornamenti di stato è un'azione privata, per cui il titolare del profilo non verrà informato che qualcuno ha scelto di ricevere avvisi sulle sue attività, garantendo la massima discrezione.