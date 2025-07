WhatsApp, nuova importante funzione per le chiamate: in cosa consiste e come si potrà utilizzare

Una nuova importante novità relativa alle chiamate sta per approdare su WhatsApp: stando a quanto riferito in anticipo dagli esperti di WaBetaInfo, gli sviluppatori stanno infatti testando un'opzione che ci consentirà, grazie a uno specifico promemoria, di programmare il recupero delle chiamate perse. Per il momento la funzionalità è stata inserita all'interno della versione beta per Android 2.25.22.5 e sono pochi i fortunati a poterla collaudare, ma nei prossimi giorni la platea di tester sarà notevolmente estesa.

Si tratta, in sostanza, di un ampliamento della funzione di recupero dei messaggi di chat introdotta nella versione Beta per Android 2.23.21.14, che consentiva di beneficiare di un promemoria di notifica da impostare con opzioni di pianificazione completamente personalizzabili per rivedere contenuti ritenuti importanti dall'utente in un secondo momento.

L'opzione ha riscosso un ottimo feedback da parte dei testers, così tanto che gli sviluppatori di WhatsApp hanno deciso di ampliare questa possibilità anche per le telefonate andate perdute. Gli utenti possono impostare un promemoria per le chiamate perse direttamente all'interno della chat in cui è avvenuto il tentativo di comunicazione, sfruttando un'opzione dedicata. Così facendo sarà molto più semplice non perdere traccia di una telefonata potenzialmente importante, visto che grazie alla nuova funzionalità, anche al di fuori della chat, si potrà impostare il momento adatto per poter dedicare del tempo a chi ci ha cercato.

Nel momento in cui si crea il promemoria, l'utente WhatsApp potrà scegliere tra una serie di opzioni predefinite, come tra 2 ore, tra 8 ore o il giorno successivo, oppure impostare manualmente il momento più adatto in base alle proprie esigenze e agli impegni. All'orario selezionato, l'app di messaggistica istantanea mostrerà a schermo una notifica, inserendo il nome dell'utente che ci ha contattato, l'immagine del profilo e il link diretto per aprire la conversazione.

L'opzione risulterà molto utile a quanti, per motivi professionali, devono gestire quotidianamente numerose chiamate, o a chi ha lo stesso numero di telefono per lavoro e per amici e familiari.

Per quanto concerne nello specifico la privacy, tema particolarmente caro agli utenti, i promemoria verranno elaborati solo localmente sul cellulare, per cui non ci sarà la necessità che siano inviati ai server di Whatsapp.