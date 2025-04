Su WhatsApp arriva la "privacy avanzata". Cos'è e cosa non si potrà più fare

Ascolta ora 00:00 00:00

WhatsApp si migliora ancora, e lo fa introducendo delle nuove misure di sicurezza che garantiranno una maggiore protezione delle chat.

Nel corso della giornata di ieri è stata infatti annunciata una nuova impostazione per la privacy degli utenti che metterà al sicuro tutti contenuti condivisi in chat, così come la cronologia. In sostanza, nessuno potrà appropriarsi delle conversazioni private e di quanto condiviso in esse. La sicurezza degli utenti resta al primo posto per l'applicazione di messaggistica istantanea, che ogni volta mette a disposizione nuovi livelli di garanzia.

In queste ultime ore si è dunque parlato di "Privacy avanzata della chat". In sostanza gli altri utenti non potranno più scaricare i contenuti di una chat, portandoli all'esterno di WhatsApp. Sarà possibile attivare questa funzione sia nelle chat di gruppo sia nelle conversazioni singole; una volta impostato questo ulteriore livello di protezione, nessuno potrà più esportare altrove la cronologia delle chat, impossessandosi di dati personali e non suoi.

Fino ad oggi, spiegano sul blog dedicato gli sviluppatori di WhatsApp, la piattaforma disponeva di una protezione basata sulla crittografia end-to-end, e i contenuti delle chat potevano essere visti/ascoltati/condivisi sia da mittente che destinatario. Sono stati inoltre introdotti i messaggi effimeri e il lucchetto chat. Adesso è stato fatto un passo in più con "Privacy avanzata della chat". "Questa nuova impostazione disponibile sia nelle chat che nei gruppi impedisce alle persone di portare i contenuti al di fuori di WhatsApp, garantendo così una privacy maggiore ", è quanto spiegato. "Se l'impostazione è attiva, impedirai agli altri di esportare le chat, scaricare automaticamente i file multimediali sul telefono e usare i messaggi per le funzioni IA. In questo modo tutti i partecipanti avranno maggiore fiducia che nessuno potrà esportare ciò che viene detto nella chat".

Il team di WhatsApp consiglia di utilizzare questa funzione quando si fa parte di una chat di gruppo in cui non si conoscono ancora bene tutti i partecipanti, oppure quando vengono trattati argomenti di natura davvero molto personale.

Attivare

questa funzione è molto semplice: basta toccare il nome della chat e selezionare la voce "Privacy avanzata della chat". Questa nuova misura di sicurezza sarà disponibile con l'di WhatsApp.