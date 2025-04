WhatsApp, in arrivo il limite di messaggi inviati: di cosa si tratta

Ascolta ora 00:00 00:00

Si tratta di una novità assoluta che WhatsApp sta iniziando a sviluppare per rendere disponibile a tutti nel prossimo futuro: per la prima volta verrà imposto un limite ai messaggi broadcast che gli utenti possono inviare. L'indiscrezione è stata svelata da WaBetaInfo che ha spiegato come funzionerà e in cosa consistono i " limiti di trasmissione della chat ".

Cosa sono le liste broadcast

Quando si parla di messaggi broadcast si intende l'invio dello stesso messaggio a più contatti contemporaneamente come se li stessimo inviando uno per uno ma questa funzione avviene in maniera automatica creando l'apposita lista broadcast come previsto dall'app. Fino a oggi non c'è mai stato un limite di messaggi che si potessero inviare con questa modalità ma presto diventerà realtà per contrastare la "messaggistica di massa" e lo spam: pensiamo, ad esempio, a chi invia pubblicità, sponsorizzazioni ed eventi a centinaia o migliaia di contatti in contemporanea.

Qual sarà il numero limite

Non esistono ancora indicazioni, da parte di WhatsApp, sul numero che non potrà essere superato ma gli utenti riceveranno notifiche quando si avvicineranno alla fine dei messaggi disponibili nella singola sessione che generalmente ha una durata di 30 giorni: in pratica, dal momento in cui si invia il primo messaggio broadcast inizierà in automatico il conto alla rovescia della quota mensile che si ripristina automaticamente alla fine del periodo. "Durante ogni sessione, agli utenti sarà consentito inviare un numero fisso di messaggi broadcast. Per aiutare gli utenti a monitorare il loro utilizzo, WhatsApp integrerà un sistema di notifica che visualizza il numero di messaggi inviati durante la sessione corrente", spiegano gli esperti.

Cosa cambia adesso

Le notifiche con i messaggi inviabili ancora disponibili si attiveranno sia dalle impostazioni dell'app ma anche dalle chat di trasmissione. WhatsApp introdurrà un messaggio in cima a ogni conversazione per fornire in tempo reale il numero di messaggi che sono stati inviati in quel mese. " Ciò garantisce che gli utenti rimangano informati e possano adattare di conseguenza la loro strategia di messaggistica, poiché avranno una chiara panoramica della quota di trasmissione rimanente e potranno pianificare i loro messaggi per rimanere entro il limite consentito".

Un'altra spiegazione a questi limiti, oltre a incoraggiare gli utenti a fare un uso maggiormente consapevole di questa funzionalità, mira a incoraggiare l'utilizzo degli aggiornamenti di stato e dei canali che sono stati ideati e realizzati

per la comunicazione di massa. Queste due opzioni, infatti, non hanno vincoli come li avranno molto presto i messaggi broadcast e potranno essere utilizzati come alternative sia per le aziende ma anche per i singoli utenti.