WhatsApp, novità in arrivo per i codici QR: ecco cosa cambia

WhatsApp pronta a cambiare ancora e ad offrire ulteriori servizi ai suoi utenti. Secondo le ultime informazioni trapelate, prestò sarà disponibile una nuova funzionalità che consentirà di visualizzare e seguire i canali tramite codici QR. Per il momento, come sempre, la novità è solo a disposizione di pochi beta tester, ma tutto fa pensare che presto questa possibilità verrà estesa a tutti gli utilizzatori.

Stando a quanto riportato da WABetaInfo, WhatsApp ha rilasciato la sua ultima versione beta per Android, ossia la numero 2.24.25.7. A quanto pare in questo nuovo pacchetto di aggiornamenti è inclusa anche una funzione che permette di scansionare i codici QR e riuscire grazie a questi a seguire e partecipare ai canali.

Con questa nuova opzione, per adesso in fase di test, i proprietari di un canale avranno la possibilità di creare un codice QR e condividere quello al posto del più classico link. Chi intende seguire il canale, dunque, potrà semplicemente inquadrare il QR code con la fotocamera dello smartphone e accedere in questo modo al canale. Una procedura molto più veloce del link, che eviterà anche i rischi legati all'azione di copia/incolla dell'Url. Non solo. Sarà anche possibile salvare il codice QR, così da poterlo riutilizzare. Chi lo desidererà, potrà anche inserirlo in una brochure, oppure su un'etichetta.

Ma come si procede? Per ottenere il QR basterà aprire il proprio canale, fare tap sulle opzioni di condivisione in alto e selezionare l'opzione del codice QR. Per adesso questa funzione è ancora limitati ad alcuni tester, ma sembra che già a partire dai prossimi giorni sarà estesa a un maggior numero di utenti che potranno provarla. Successivamente la funzione verrà rilasciata per tutti.

"L'introduzione dei codici QR rende la condivisione dei canali significativamente più conveniente rispetto all'utilizzo di link tradizionali. Invece di copiare e incollare un link per condividere tramite messaggi o e-mail, gli utenti possono semplicemente mostrare il codice QR sullo schermo del proprio dispositivo affinché altri possano scansionarlo. , è quanto si legge in un comunicato riportato da Times of India.