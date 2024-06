WhatsApp cambia ancora, ecco la nuova barra di chiamata

WhatsApp cambia di nuovo look e lo fa con il nuovo aggiornamento che va a modificare la nuova barra di chiamata. Come segnalato dagli esperti del settore, nelle ore scorse la società ha rilasciato un rollout con una nuova versione beta dell'applicazione di messaggistica istantanea, che però riguarda principalmente i dispositivi Android. Si tratta della versione 2.24.12.14.

L'aggiornamento, come abbiamo detto, prevede una nuova interfaccia per la schermata delle chiamate e una barra modificata in basso allo schermo. A quanto pare il team di WhatsApp ha deciso di dedicarsi alla zona inferiore della schermata dopo aver già pensato alle modifiche da apportare a quella superiore. In particolare si è cercato di rendere più visibili e funzionali i tasti presenti nella parte bassa dell'inferfaccia.

Spetta alla barra di chiamata inferiore, infatti, di controllare le funzioni messe a disposizione durante la telefonata. Avremo la possibilità di passare alla videochiamata, chiudere la conversazione, accendere l'altoparlante o disattivare la chiamata. Non solo. Gli sviluppatori hanno inserito anche uno specifico pulsante di collegamento alle altre opzioni presenti.

Continuando con l'analisi, troviamo che invece nella parte alta della schermata abbiamo a sinistra la possibilità di ridurre al minimo la finestra di chiamata, mentre a destra c'è il pulsante che consente di invitare altri amici nella conversazione, così da avere una telefonata di gruppo. Oltre a ciò, la barra delle chiamate ha un'immagine del profilo più grande e un layout semplificato.

In sostanza, con questo nuovo aggiornamento, WhatsApp cerca di proporre agli utenti una piattaforma più moderna e pratica da sfruttare durante le chiamate.

La versione beta sarà distribuita a poco a poco fra gli utenti Android, per poi essere ampliata ad altri beta tester.

Facendo un'iscrizione al canale di beta testing, è possibile scaricare le novità rilasciate man mano dal team di sviluppatori. Ci vorrà del tempo prima di vedere i cambiamenti nella versione WhatsApp comunemente utilizzata dagli utenti.

Conoscendo i tempi abbastanza rapidi, però, non dovremme mancare molto al lancio ufficiale.

