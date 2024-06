WhatsApp, come cambia la chat col nuovo aggiornamento

Le chat di WhatsApp sono pronte a cambiare aspetto: stando a quanto anticipato dagli esperti di WaBetaInfo, infatti, gli utenti avranno la possibilità di personalizzare l'aspetto dell'interfaccia delle proprie conversazioni scegliendo tra una rosa di nuovi temi di default che saranno presto a disposizione di tutti.

Attraverso la versione 24.12.10.77 Beta di WhatsApp per iOS, distribuita attraverso il programma TestFlight, Meta ha infatti introdotto una schermata in cui è possibile per l'utente scegliere tra dieci differenti colorazioni per creare uno sfondo personalizzato alle proprie chat. Si tratta di tinte pastello che andranno comunque a modificare esclusivamente la propria visualizzazione delle conversazioni, mentre i contatti manterranno le rispettive impostazioni, a differenza per esempio di quanto accade invece con Messenger, all'interno del quale ogni cambiamento cromatico produce cambiamenti all'interfaccia di entrambi gli utenti.

Al momento, in attesa del rilascio delle novità a tutti i fruitori della celebre app di messaggistica istantanea, WhatsApp mette già a disposizione alcuni elementi per personalizzare l'interfaccia. Queste opzioni sono reperibili nelle "Impostazioni", andando poi a scegliere il menu "Chat" e quindi "Tema/Sfondo". Nella sezione si può effettuare una selezione tra varie immagini, usare una fotografia caricandola direttamente dallo smartphone e scegliere tra alcuni colori a tinta unita.

Come sempre accade in fase di valutazione, arriverà ora una distribuzione tra i beta testers, che forniranno i loro feedback con giudizi ed eventuali suggerimenti di modifica prima che la novità sia messa a disposizione di tutti.

Sempre per quanto concerne le chat, Meta sta lavorando anche allo sviluppo di una funzionalità che consentirà di trasferire lo storico delle conversazioni personali da un telefono a un altro in modo rapido e semplice, aggiungendosi alle opzioni di backup già presenti.

WaBetaInfo ha infatti rivelato che gli sviluppatori stanno accelerando per mettere presto a disposizione la possibilità di spostamento degli storici attraverso QR Code: scansionando il codice con un nuovo dispositivo tutto lo storico delle chat sarà trasferito con un unico clic e senza dover ricorrere a cavi o a procedure complesse.

In realtà questa funzione era stata rilasciata già a qualche tester, molto pochi a quanto pare, ma la novità più importante rispetto alla precedente release è che questo trasferimento con QR Code può essere effettuato anche tra sistemi Android e iOS.

