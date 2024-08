Un "doppio tap" cambia WhatsApp. Ecco le novità in arrivo

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora una volta WhatsApp si dimostra al "passo" con i tempi inserendo funzioni già apprezzate da milioni di utenti in altri social nelle sue chat per rendere tutto molto più semplice, intuitivo e facendo meno passaggi. Nel caso specifico, nelle ultime ore sono state annunciate due novità che riguardano il doppio tocco ravvicinato e l'inserimento di emoji animate per rendere le conversazioni tra gruppi e utenti ancora più efficaci.

Cosa accade con il doppio tap

Iniziamo descrivendo la prima novità: come riportato da WABetaInfo, la prima novità riguarda una funzione già utilizzata su Instagram, ossia il cuore dopo un messaggio scritto o un audio vocale che testimonia il proprio assenso. Per inserirlo basta cliccare due volte e compare in basso a destra mentre su WhatsApp, al momento, si può inserire tenendo premuto il messaggio che ci interessa (scritto o vocale) ma si può scegliere tra tutte le emoji disponibili e non soltanto il cuore. Questa nuova funzione, però, la stanno testando al momento soltanto i beta tester di Android e prossimamente disponibile a tutti gli utenti compresi iOS.

Gli sviluppatori hanno spiegato che la nuova funzione sarà integrata anche nelle Gif così come su immagini e video. C'è un piccolo rovescio della medaglia a cui devono pensare gli utenti che hanno meno dimestichezza o più "maldestri": con il doppio tap e il relativo cuore si potrebbe mettere questa reazione anche a chat vecchie o semplicemente per errore. In questi casi, però, il destinatario riceverà comunque la notifica con il cuore.

Arrivano le emoji animate

Una delle novità più attese e richieste, però, è rappresentata dall'arrivo di nuove emoji animate: anche in questo caso, da poche settimane sono disponibili per i beta tester di Android ma si diffonderanno a tutti i sistemi operativi prossimamente. Per ora sono soltanto poche quelle disponibili al grande pubblico tra le quali ricordiamo la faccina intenta a fare l'occhiolino, quella con la risata ma anche il cuore rosso che pulsa.

WABetaInfo fa sapere che gli sviluppatori di WhatsApp stanno implementando l'animazione anche per numerose altre emoji che saranno visibili una volta entrati nella chat in un'apposita sezione creata da Meta sulla falsariga di quanto è già disponibile su Telegram. Per adesso, però, non c'è una data per l'aggiornamento al grande pubblico e nemmeno quando sarà disponibile per gli utenti Apple.