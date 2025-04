WhatsApp, ecco le 3 nuove funzioni in arrivo: così si migliorano chiamate audio e video

Ascolta ora 00:00 00:00

WhatsApp si arricchisce ancora e lo fa mettendo a disposizione ben tre nuove funzioni che promettono di migliorare l'esperienza delle nostre telefonate. Queste ultime novità, infatti, permetteranno di effettuare chiamate audio e video molto più performanti e personalizzate.

Nata per essere una piattaforma di messaggistica istantanea - di sicuro la più utilizzata e apprezzata - da tempo ormai WhatsApp consente anche di effettuare delle chiamate vocali e video. Si tratta di una funzione molto amata dagli utenti, che ormai la usano con dimestichezza. Basti pensare che il sistema iOS permette di impostare WhatsApp come applicazione predefinita non solo per inviare messaggi, ma anche per effettuare chiamate. Quasi certamente anche Android consentirà lo stesso, è soltanto questione di tempo.

Intanto arriva l'ennesima novità targata Meta. Sempre alla ricerca di modi per rendere l'applicazione più accattivante e migliorare l'esperienza degli utenti sulla piattaforma, il team di sviluppatori ha lanciato la nuova versione beta, ossia la numero 2.25.10.16. Chi ha potuto esaminarla, ha individuato tre nuove funzioni dedicate a chiamate e messaggi. Pare che vi siano dei netti miglioramenti per l'app, e che Meta sia venuta incontro alle richieste di molti utenti.

Per prima cosa, è stato aggiunto il tasto "Muto". Lo si potrà trovare nella barra delle notifiche, e comparirà appena riceviamo una telefonata audio. Grazie a ciò, sarà possibile rispondere senza dove prima attivare il microfono. Un'altra novità, invece, consiste nel poter disattivare la fotocamera prima di effettuare una videochiamata. Fino ad oggi bastava alzare lo smartphone per attivare la videocamera, e si era costretti a inquadrare il soffitto per non essere ripresi: da adesso ciò non avverrà più.

Infine, sarà possibile usare le emoji durante le videochiamate, così da mostrare simpaticamente le nostre reazioni.

Si tratta di una funzione che potrebbe rivelarsi molto utile durante le chiamate di gruppo, quando con una semplice faccina sorridente o un pollice su potremo manifestare la nostra opinione senza parlare e interrompere gli altri.