WhatsApp, tre consigli per proteggere il tuo account

WhatsApp è ormai divenuta un'applicazione molto comune, tanto da essere impiegata non solo nel privato, ma anche in ambito lavorativo. Proprio per questa ragione la piattaforma è ormai da tempo nel mirino di truffatori e cyber-criminali, intenzionati ad appropriarsi dei nostri dati e del nostro denaro. Per prevenire tutto ciò, il team di tecnici di WhatsApp sta apportando numerose modifiche finalizzate proprio alla tutela dell'account dei tanti utenti.

Negli ultimi mesi sono state apportate molte migliorie, con opzioni di massima sicurezza, volte a garantire la privacy e ad impedire i numerosi tentativi di truffe segnalati sulla piattaforma di messaggistica. In particolare, gli sviluppatori di Meta, società che controlla WhatsApp, si stanno concentrando sulle chat, dove sarebbe messa in atto la maggior parte dei raggiri ai danni degli utenti.

Gli stessi utenti, però, possono ricorrere a delle accortezze per proteggersi da eventuali attacchi, sia da parte di cyber-criminali che disturbatori. Ci sarebbero tre consigli, in particolare, che tutti dovrebbero attuare per difendersi. Talvolta gli utilizzatori di WhatsApp non ne sono neppure consapevoli.

La prima cosa da fare per garantirsi un po' di protezione in più è quella di tenere in funzione le notifiche di sicurezza. Spesso queste notifiche non sono attive quando scarichiamo l'applicazione, perciò dobbiamo essere noi a cercarle nel menù e a sbloccarle. La procedura è semplice. Una volta effettuato l'accesso nell'applicazione, basta cliccare sui tre puntini che troviamo in alto. A quel punto si accede alle "Impostazioni" e da lì si arriva al menù dell'account, dove dobbiamo cercare la voce "Notifiche di sicurezza". Va quindi messa la spunta su "Mostra le notifiche di sicurezza in questo dispositivo". A cosa serve tutto ciò? Ad essere avvisati nel caso in cui vengano violate le regole dell'app.

Altra procedura da fare è quella di intervenire sui contatti che non conosciamo. Sempre su "Menù delle impostazioni", basta cliccare su "Privacy" e attivare in "Chiamata" la funzione "Silenzia numeri sconosciuti". In questo modo saremo maggiormente schermati da telefonate moleste da parte di numeri che non conosciamo e che spesso diffondono solo spam.

Infine, la terza funzione da attivare, riguarda la vera e propria protezione del nostro account WhatsApp. Il consiglio di chi è del settore, infatti, è quello di attivare il codice di verifica. Per farlo basta entrare nel nostro account, cliccare su "Verifica" e quindi inserire un codice di sicurezza composto da sei cifre, oltre a un indirizzo e ad una mail.

In questo modo solo il proprietario dell'account potrà effettuare l'e nessun criminale sarà in grado "rubarlo". Attenzione, però. Il codice di sei cifre non dovrà mai essere condiviso per nessun motivo. E' proprio quella serie di numeri che i malviventi cercano di ottenere quando attuano i loro raggiri.