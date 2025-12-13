WhatsApp, ecco le novità: stiker, Meta AI e tante funzioni innovative

WhatsApp si rinnova ancora, aggiungendo nuove funzioni e servizi per i propri utenti. Intenzionata a mantenersi competitiva, la piattaforma di messaggistica ha recentemente stupito i suoi utenti con nuovi e importanti aggiornamenti, finalizzati a rendere l'esperienza sempre più piacevole e garantire un ottima connessione fra i contatti.

C'era grande attesa, ad esempio, per i messaggi che si attivano a seguito di chiamate perse. WhatsApp ha infatti introdotto la possibilità di lasciare una nota vocale, o un breve video, subito dopo aver ricevuto una chiamata a cui non si è riusciti a rispondere. Si tratta di una proceduta immediata, che si attiva subito dopo la chiamata, e che pertanto fornisce all'utente di dare una prima risposta, per poi telefonare in seguito, quando lo riterrà opportuno. "Ora è possibile registrare con un solo tocco una nota vocale o una nota video, a seconda del tipo di chiamata, perché chi non ha risposto possa ascoltarla in un secondo momento. Questo nuovo approccio renderà presto obsoleti i messaggi vocali ", promette il team di WhatsApp nel comunicato pubblicato su blog dedicato alla piattaforma.

Ma non finisce qui. Sono arrivati anche gli sticker interattivi. Non più solo immagini fisse e decorative: gli stiker saranno animati, potranno contenere canzoni, parole o altri stimoli visivi. Il tutto pensato per interagire maggiormente con i propri contatti. Le chat saranno sempre più dinamiche. "Abbiamo aggiunto nuovi modi di esprimersi nello stato, tra cui la possibilità di inserire testi di canzoni, domande a cui gli altri possono rispondere e sticker interattivi, con cui puoi interagire con un solo tocco" , si legge nel blog. A questo si aggiungono ulteriori miglioramenti apportati alla creazione di immagini di Meta AI, che ha introdotti altre funzionalità nel modello di generazione di immagini di Midjourney e Flux. Meta AI permetterà anche di animare qualsiasi foto.

Sono state inoltre introdotte le reazioni nelle chat vocali, cosa che permetterà di passare velocemente dalla comunicazione tramite messaggi a una conversazione in tempo reale. Inoltre, " nelle video chiamate, l'oratore viene automaticamente messo in primo piano, in modo da consentirti di seguire la conversazione".

Fra le migliorie apportate, anche una nuova tab file multimediali su desktop, che migliorerà la ricerca di documenti, link e file multimediali. I link ai siti saranno inoltri mostrati in modo più chiaro.