WhatsApp giù, Facebook e Instagram con problemi, cosa sta accadendo

Ancora problemi per WhatsApp, a soli dieci giorni di distanza dall'ultimo pesante down che aveva colpito i fruitori della celebre app di messaggistica istantanea di tutto il mondo. Anche in questa circostanza, stando alla miriade di segnalazioni inoltrate dagli utenti sui principali siti specializzati come Downdetector o Downforeveryoneorjustme, nelle ultime ore si sarebbero registrati dei disservizi anche in altre applicazioni targate Meta, come Facebook e Instagram.

I primi problemi, almeno per quanto concerne il nostro Paese, sono stati segnalati poco dopo le 20:30, raggiungendo il picco intorno alle 21:20. In migliaia hanno indicato delle forti limitazioni per quanto concerne l'invio di file multimediali, tra cui messaggi audio, video o foto, tanto nella versione mobile di WhatsApp che in quella web: per la maggior parte degli utenti, invece, sembra ancora possibile trasmettere messaggi di testo. Altri, tuttavia, hanno spiegato di aver rilevato problemi anche nella condivisione sullo stato.

Come sempre accade in questa circostanze, la pagina Twitter dedicata è stata presa d'assalto dai fruitori di WhatsApp, e l'hashtag #whatsappdown è subito diventato il secondo trending topic sul celebre social network.

Problemi anche su Facebook, altra applicazione del gruppo Meta: le decine di migliaia di segnalazioni, che hanno raggiunto anche in questo caso il culmine proprio intorno alle ore 21:20, riferiscono dei disservizi sul sito web. "Posso entrare e uscire, ma non riesco a ritornare sulla homepage di partenza, e a volte vedo scritto che è in manutenzione, non so che pensare..." , lamenta un utente. "Non riesco a postare nulla sulla mia pagina personale" , replica un altro.

Migliaia le lamentele inviate anche dai fruitori di Instagram di tutto il mondo, e pure per quanto concerne quest'ultima app l'orario in cui si è manifestato il disservizio è il medesimo già citato. Caricamenti infiniti e impossibilità di aggiornare il feed sono tra i principali disservizi. "Non riesco in acun modo a caricare un video tra le Stories, continua a venir fuori la scritta 'Upload fallito, per favore riprova più tardi'" , spiega un utente.

Si tratta del secondo pesante down fatto registrare da WhatsApp nel solo mese di giugno, a soli dieci giorni di distanza dal primo episodio: anche in quel caso subirono dei disservizi in tutto il mondo sia Facebook che Instagram.