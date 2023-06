WhatsApp, Facebook e Instagram in down: gruppo Meta in affanno

I principali social network in down a partire da questo pomeriggio. Dopo il pesante disservizio di Microsoft verificatosi un po' in tutto il mondo (ad andare fuori uso i servizi di Outlook e One Drive), stavolta tocca ai social, già in affanno da ieri.

Le app di Meta in affanno

Dalle 16.25 di questo pomeriggio, infatti, sono saltate tutte le applicazioni di Facebook, Instagram e WhatsApp. Sono le app di Meta, in sostanza, a riportare dei problemi. Al momento i tecnici della società cui fa capo Mark Zuckerberg non hanno ancora fatto sapere nulla, ma le segnalazioni da parte degli utenti continuano ad arrivare.

Stando a quanto riferito dai frequentatori delle sopracitate piattaforme social, al momento sarebbe impossibile accedere alle piattaforme, così come chattare o inviare messaggi. I profili sono bloccati, e non sarebbe possibile fare nulla. Si parla già di migliaia e migliaia di segnalazioni, ma al momento da Meta tutto tace, non si conoscono le cause del disservizio.

I problemi già da ieri

WhatsApp, in realtà, sta avendo problemi già dalla serata di ieri, e non solo in Italia. La principale piattaforma di messaggistica instantanea ha presentato disservizi a livello globale, con moltissime segnalazioni. Nel nostro Paese i primi messaggi da parte di utenti preoccupati e spazientiti sono cominciati ad arrivare intorno alle 19:20. Gli internauti si sono trovati su Twitter per scambiarsi opinioni e parlare della loro situazione. In tanti a spiegare di non essere più in grado di accedere all'applicazione.

Fino alle ore 20:30, il portale online Downdetector ha continuato a registrare problemi relativi a WhatsApp. È stato soprattuto nelle grandi città italiane che si sono verificati i disservizi. Le segnalazioni, tuttavia, sono arrivate da ogni zona del mondo, dal Regno Unito agli Stati Uniti d'America, fino ad arrivare all'India e al Pakistan. Invece di avere risolto i problemi, pare che Meta sia ancora in difficoltà, dato che oggi a presentare disservizi sono anche Instagram e Facebook.

Quali sono i principali problemi

Esaminando la pagina di Downdetector ed entrando più nello specifico, notiamo che Instagram ha avuto un picco di segnalazioni intorno alle 17. Fra i problemi segnalati, il 51% riguarda il caricamento della pagina, il 39% l'applicazione e il 10% il sito web. Per quanto riguarda Facebook, le segnalazioni sono state inviate nello stesso orario. Il 64% dei problemi riguarda il caricamento delle pagine, il 33% la connessione al server e il 3% l'accesso al profilo. Infine, WhatsApp registra problemi a partire da ieri, con un nuovo picco oggi: il 53% riguarda l'applicazione, il 24% l'invio dei messaggi e il 23% il sito web.