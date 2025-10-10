WhatsApp, link al profilo Facebook: come si attiva

Per adesso è disponibile soltanto per alcuni beta tester ma molto presto sarà usufruibile per il grande pubblico: WhatsApp sta per introdurre la possibilità di inserire il link al proprio profilo Facebook direttamente all'interno dell'app di messaggistica istantanea.

Di cosa si tratta

Con l'ultimo aggiornamento gli utenti Androdi possono scegliere se aggiungere i link del proprio profilo Facebook alla pagina informativa di WhatsApp. " Una volta aggiunto, il link viene visualizzato direttamente sul profilo, rendendo più facile per gli altri utenti accedervi e riconoscerlo. Gli utenti possono scegliere se verificare il link tramite il Centro Account, che conferma l'appartenenza dell'account", spiegano gli esperti di WaBetaInfo. " È importante notare che la verifica è facoltativa, quindi gli utenti possono anche visualizzare un link non verificato senza alcun impatto negativo sulla loro esperienza WhatsApp" .

Verifica del link

Per la sicurezza di tutti e per non intaccare la privacy, viene mostrata una piccola icona di Facebook accanto al profilo: quello significa che l'account è collegato realmetne alla persona che ha l'account su Whatsapp confermando la connessione tra i due profili. Certo, però, che la garanzia al 100% che l'account Facebook sia autentico e non un falso o duplicato non c'è. " L'icona indica invece che la persona dietro il profilo WhatsApp può essere associata al proprietario di quel profilo Facebook dando ai contatti maggiore sicurezza di interagire con gli stessi utenti sulle piattaforme Meta" . Viceversa, un link che non è verificato mostra un'icona generica e l'Url completo in modo simile ai link Instagram non verificati. I link non verificati danno comunque la possibilità di essere condivisi ma senza offire una conferma esplicita della proprietà dell'account fornita dalla verifica.

Come si attiva

L'aggiunta di un link del proprio profilo Facebook su WhatsApp è assolutamente facoltativo: per aggiungere questa opzione bisognerà essere dentro l'app, accedere da Impostazioni, scegliere Privacy e a quel punto cliccare su Link e il procedimento è concluso. WhatsApp dà la possibilità di condividere il link con tutti ma anche scegliere di renderlo visibile soltanto ai propri contatti, con persone specifiche o di mantenerlo completamente privato.