WhatsApp consente di "prenotare" il nuovo username. Ecco come fare

È ancora in fase di sviluppo ma su WhatsApp presto arriverà una nuova funzione che riguarderà tutti gli utenti: sarà infatti possibile scegliere, tra quelli disponibili, un nome utente (username) in modo da poter monitorare al meglio le prestazioni e risolvere potenziali problemi offrendo agli utenti di poter essere identificati con un nickname unico.

Di cosa si tratta

" La prenotazione del nome utente è una funzionalità dedicata che consentirà agli utenti di assicurarsi i propri nickname preferiti prima che la funzionalità completa sia ampiamente disponibile", spiegano gli esperti di WaBetaInfo. WhatsApp sta gradualmente implementando nuove funzionalità a scopo di test ed è stato annunciato in anticipo agli utenti così da poter dare la possibilità di scegliere anche username popolari. In questo modo, sarà garantita a tutti la possibilità di scegliere tra i nomi desiderati e, così facendo, WhatsApp sarà in grado di gestire la domanda in modo efficiente e riduce il rischio che i nomi utente più popolari vengano rivendicati soltanto da un piccolo gruppo di utenti beta tester, i primi che sperimentano le novità che rilascia Meta nelle settimane successive.

Perché avverrà gradualmente

Bisogna però sottolineare che, sia per gli utenti Android che iOS, ci sarà bisogno di tempo perché il rilascio completo dei nomi utente sarà graduale e potenzialmente lento. " Il motivo di questo rallentamento - spiegano gli esperti - è monitorare le prestazioni, correggere bug e garantire che il sistema sia scalabile in modo efficace per milioni di utenti. Nel frattempo, la funzionalità di prenotazione dei nomi utente sarà resa disponibile in modo più ampio e rapido, dando agli utenti la possibilità di richiedere i propri identificativi preferiti senza dover attendere che la funzionalità completa raggiunga i loro account" . In questo modo. Un numero più ampio di utenti avrà la corretta possibilità di assicurarsi i nomi utente desiderati a prescindere da quando avranno accesso alla funzionalità completa.

Non sarà necessario fornire il numero

La nuove funzione che consentirà agli utenti di prenotare il proprio nome utente preferito prima del rilascio ufficiale è in fase di sviluppo e sarà disponibile in un futuro aggiornamento anche se ancora non si conosce la data esatta. In questo modo c'è un altro vantaggio: questo nuovo sistema di identificazione consentirà di non dover condividere il numero telefonico ma sarà sufficiente l'username (come per esempio avviene da sempre su Telegram).

In questo modo, ancora una volta WhatsApp strizza l'occhio alla privacy degli utenti sempre più importante e determinante per l'app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo e ridurre al minimo i rischi di truffe.