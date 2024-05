WhatsApp, novità sugli aggiornamenti di stato vocali: ecco cosa sarà possibile fare

Con il prossimo aggiornamento a disposizione dei suoi milioni di utenti WhatsApp si prepara a introdurre una novità alle note vocali che vengono condivise negli stati: sarà possibile effettuare registrazioni di un minuto e non più di soli trenta secondi.

La possibilità di inserire delle note vocali negli stati della celebre app di messaggistica istantanea era stata lanciata per la prima volta da Meta due anni fa, riscuotendo un discreto successo tra i fruitori della piattaforma. Il limite dei trenta secondi di durata della nota aveva comunque fatto storcere il naso a numerosi utenti, che per caricare un messaggio di durata superiore erano costretti a effettuare più registrazioni, spezzando un concetto unico in più parti e facendo perdere la fluidità di un pensiero. Grazie a questa novità si potranno evitare i fastidiosi tagli a cui tanti erano oramai abituati, fermo restando che bisognerà comunque rimanere al di sotto di un minuto di durata.

Gli stati vocali sono delle brevi registrazioni audio introdotte con l'obiettivo di racchiudere in un limitato lasso di tempo delle situazioni, delle riflessioni o dei concetti con i propri contatti. Nate con l'idea di essere dei rapidi aggiornamenti sul proprio status, per esse erano stati ritenuti più che sufficienti trenta secondi di durata: un tempo invece troppo breve per gli amanti delle registrazioni vocali e per coloro che solitamente preferiscono inserire maggiori dettagli. Ecco perché spesso e volentieri per costoro era necessario frazionare un pensiero o un concetto rendendolo pù meccanico e meno fluido.

Proprio per questo genere di persone è stata studiata la novità in arrivo sulla app di messaggistica istantanea, con l'estensione del tempo di registrazione di ulteriori 30 secondi rispetto al passato. La funzione degli stati, per quanto caratteristica di WhatsApp, non è di certo un'esclusiva della piattaforma, visto che ad esempio sia Snapchat che Instagram mettono a disposizione simili e ben più evoluti strumenti ai propri utenti.

Ad ora, come spiegato da WABetaInfo, ci si trova ancora in una fase di rollout, ma a breve sarà rilasciata per milioni di utenti, dato che è stata individuata sia per sistemi iOS con la versione beta 24.10.10.74 che per sistemi Android con la beta 2.24.7.6.

Qualcuno ha già potuto apprezzare la novità con gli ultimi aggiornamenti, ma se ancora così non dovesse essere non c'è da allarmarsi: entro pochi giorni tutti potranno avere la possibilità di inserire note vocali della durata di un

minuto. Da rilevare il fatto che anche semplicemente per ascoltare messaggi di questa durata bisognerà fare il medesimo aggiornamento: in caso contrario si potranno ascoltare solo i primi trenta secondi di registrazione.