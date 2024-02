WhatsApp cambia i messaggi: le novità per la formattazione

Con il nuovo aggiornamento già disponibile per Android e iOS, WhatsApp introduce un'importante novità molto richiesta dai suoi milioni di utenti: la formattazione del testo, ossia la possibilità di introdurre una nuova veste grafica alle parole che si scrivono grazie anche simboli e numeri. " Aggiunte nuove opzioni di formattazione del testo per virgolette, elenchi puntati e numerati e codice inline ", si legge sull'ultima versione rilasciata. Adesso vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

A cosa servono

Ricordiamo che erano già disponibili le funzioni legate ai formati: dal grassetto, al corsivo, dal barrato al monospaziato inserendo di volta in volta o un asterisco oppure i trattini per dare un aspetto grafico diverso al testo che si vuole scrivere. La prima novità, come detto, riguarda le virgolette utili quando un utente vuole fare una citazione e farla risaltare nei messaggi più lunghi: per questa bisognerà digitare il simbolo di maggiore (>) prima del testo e lo spazio.

Per quanto riguarda gli elenchi puntati, invece, sono utili per dividere le informazioni su argomenti vari tra cui, ad esempio, possono rientrare la lista della spesa o semplicemente le cose da fare durante l'arco della giornata. " Per aggiungere un elenco puntato al messaggio, aggiungi un asterisco o trattino e uno spazio prima di ciascuna parola o frase", spiegano gli sviluppatori sull'apposita sezione di WhatsApp dedicata alle Faq (domande e risposte).

Gli elenchi numerati, invece, sono simili a quelli puntati ma questa volta c'è la presenza di numeri: molto utili se si deve dare priorità a qualcosa in particolare che sarà contrassegnata dal numero uno e così via. " Per aggiungere un elenco numerato al messaggio, aggiungi un numero, punto e spazio prima di ciascuna riga di testo", in questo modo: "1.testo", "2.testo" e così via.

L'ultima e quarta opzione introdotta con questo aggiornamento che fa parte della formattazione del testo è il cosiddetto codice inline, traduzione fedele di "codice in linea": questa nuova opzione può essere utile specialmente ai programmatori ma anche se si vuole sottolineare qualche passaggio chiave nel testo, un po' come quando si legge un libro o un giornale. " Per aggiungere un inline code al messaggio, inserisci un accento grave su entrambi i i lati del messaggio", spiegano gli sviluppatori, ossia "`testo`".

"Comunicazione più efficace"