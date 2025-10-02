WhatsApp, spunta l’hub per le chiamate: ecco cos’è e come funziona

Una nuova funzione di WhatsApp, già disponibile per alcun utenti Android, adesso sarà di grande aiuto anche per gli utenti iOS: stiamo parlando dell'hub di chiamata unificato direttamente dalla scheda "Chiamate".

Come funziona

Con l'ultimo aggiornamento si ha una nuova interfaccia in grado di offrire un layout più organizzato che centralizza tutte le azioni relative alle chiamate in un unico posto. " Gli utenti possono ora avviare chiamate, pianificare conversazioni future e accedere al dialer senza dover passare da un menu all'altro. Il nuovo design riduce il numero di passaggi necessari per avviare o gestire le chiamate, rendendo al contempo la scheda 'Chiamate' più intuitiva ed efficiente per la comunicazione quotidiana", spiegano gli esperti di WaBetaInfo.

Cosa è migliorato

Uno dei miglioramenti più significativi del nuovo layout è la possibilità di avviare chiamate tramite una nuova scorciatoia il cui funzionamento è uguale al pulsante "+" nell'angolo in alto a destra dello schermo. In questo modo gli utenti sono in grado di poter avviare conversazioni individuali o connettersi con un massimo di 31 persone contemporaneamente grazie a questa scorciatoia. Con la pianificazione, poi, si possono stabilire in anticipo le future chiamate e condividere l'evento in una chat assicurandosi che tutti i partecipanti ne siano a conoscenza.

Cosa accade con i profili aziendali

L'aggiornamento introduce anche una scorciatoia alternativa al dialer che semplifica il processo di chiamata di qualsiasi numero registrato su WhatsApp così da potersi connettere senza dover prima salvare il nuovo contatto in anticipo. " Il sistema conferma se un numero è collegato a un account WhatsApp, offrendo una verifica aggiuntiva per i profili aziendali. Questo garantisce che gli utenti possano fidarsi dell'autenticità dei contatti che stanno contattando", sottolineano gli esperti.

Dunque, i contatti che vengono inseriti tra i "Preferiti" rimangono una parte fondamentale della sezione "Chiamate" ma la loro posizione è stata modificata per potersi allineare alle nuove opzioni. In questo modo si potranno avviare velocemente chiamate audio o video, inviare un messaggio o gestire la propria lista di preferiti con facilità. Grazie alla scorciatoia si potranno eliminare, aggiungere o riordinare i contatti preferiti con pochi tocchi.