WhatsApp si prepara a lasciare alcuni iPhone: ecco dove non sarà più utilizzabile

WhatsApp si prepara a dire addio ad alcuni modelli di iPhone. A partire dal prossimo 5 maggio 2025, infatti, la celebre piattaforma di messaggistica istantanea non sarà più disponibile su diversi smartphone.

Stando agli ultimi rumors che circolano, i dispositivi Apple con iOS inferiore alla versione 15.1 avranno l'applicazione bloccata, ciò significa che WhatsApp non sarà più utilizzabile su iPhone 5s, un iPhone6 o un iPhone 6 Plus. Ai proprietari che non intendono rinunciare al programma non resta altro da fare che adeguarsi ed acquistare un nuovo modello di telefono. La data da segnare è quella del 5 maggio, tuttavia pare che qualche esclusione sia già cominciata dal rilascio della nuova versione beta 25.2.10.72. Trattandosi di una versione beta, a subire per primi il blocco sono stati proprio i cosidetti beta-tester. Chi aveva un modello di smartphone inferiore alla versione 15.1 è stato automaticamente escluso, cosa che ha generato non poche polemiche.

Al momento sull'App Store si trova ancora la vecchia versione di WhatsApp capace di funzionare su tutti i dispositivi, ma sarà rimossa una volta che la nuova versione diventerà ufficiale e sarà distribuita su larga scala. A quel punto sarà inevitabile dover fare una scelta: rinunciare all'applicazione oppure comprare un nuovo smartphone. Qualcuno potrebbe anche decidere di mantenere la vecchia versione di WhatsApp, ma questa non sarà più aggiornabile, cosa che la renderà inevitabilmente attaccabile e debole dal punto di vista della sicurezza informatica. Il blocco avverrà a maggio e quel giorno sarà obbligatorio prendere una scelta. A smettere di funzionare non sarà, fra l'altro, solo WhatsApp, ma anche WhatsAppBusiness.

Questa comunicazione da parte del team che amministra la piattaforma di messaggistica ha sollevato polemiche e dubbi. In molti si domandano quanto ci sia effettivamente di tecnico dietro questa scelta. C'è chi parla di decisione commerciale.

In molti ritengono che quella di WhatsApp sia stata unafinalizzata a spingere gli utenti ad acquistare nuovi dispositivi. I fiduciosi, invece, ritengono che il blocco sia legato agli aggiornamenti delle API di Apple.