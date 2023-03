Arriva in Europa la patente digitale: cos'è e cosa prevede

Anche la patente potrebbe diventare presto digitale, essere a disposizione sugli smartphone e rinnovarsi automaticamente online: è questo il piano a cui sta lavorando la Commissione europea, che ha inserito la proposta legislativa in un pacchetto di norme relative ai trasporti e alla sicurezza stradale presentato oggi a Bruxelles dal commissario Adina Valean. Il documento, accessibile tramite cellulari o altri dispositivi elettronici, sarebbe riconosciuto in tutta l'Unione europea.

Cosa può accadere

Tutte le procedure amministrative inerenti la patente, dal primo rilascio fino al rinnovo, agli aggiornamenti o al cambio, verrebbero dunque gestite interamente online. All'interno della direttiva vengono stabiliti i requisiti minimi per consentire l'interoperabilità tra le patenti di guida digitali nell'intero territorio dell'Unione europea. In caso di sospensione della patente, grazie al processo di digitalizzazione, sarà inoltre possibile rendere efficace la restrizione in tutti i Paesi dell'Ue.

Dovrebbe essere previsto un periodo di adattamento alla novità, dopo di che la patente di guida digitale sarà rilasciata di default: gli automobilisti di tutta Europa avranno comunque la possibilità di possedere una patente di guida fisica o di detenerle entrambe.

Altre novità

Nel pacchetto di riforme relative ai trasporti e alla sicurezza stradale viene introdotta la norma che concede di fare pratica di guida di auto e di camion già dall'età di 17 anni, solo se accompagnati. Una volta passato l'esame, chiunque avrà la possibilità di guidare da solo suddetti mezzi una volta giunto il compimento dei 18 anni.

Nelle attività di formazione e test per la patente dovrebbero essere inoltre inserita una serie di elementi che consentano agli automobilisti di preservare la sicurezza di pedoni, ciclisti e conduttori di bici elettriche o scooter. Si prevede inoltre una stretta su determinate tipologie di violazioni del codice della strada, quali il sorpasso pericoloso, il superamento delle linee continue o la guida contromano.

